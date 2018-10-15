Ростуризм просит соответствующие органы проверить компанию "РоссТур"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму направило в правоохранительные и контрольно-надзорные органы обращение относительно необходимости принятия мер реагирования в связи со сложившейся ситуацией вокруг компании "РоссТур", сообщил РИА Новости руководитель ведомства Олег Сафонов.

2018 год ознаменовался резонансными историями с центрами бронирования. В начале лета прекратил деятельность "Polar Tour", от чего пострадало большое количество туристов и турагентов, затем "сошла с дистанции" с теми же последствиями компания "Интрэвел Столешники". Теперь нарастает градус напряженности вокруг компании "РоссТур", из-за финансовой несостоятельности которого турагентское сообщество опять получит серьезный удар. Турагенты даже направили петицию президенту России.

Глава Ростуризма считает, что причина сложившейся ситуации коренится в непрозрачной многоуровневой схеме взаимодействия турагентского и туроператорского сегментов, в возникновении не предусмотренных договорами о реализации турпродукта дополнительных посреднических звеньев между потребителями и туроператорами и, как имеются основания полагать, – в высокорисковых финансовых операциях с деньгами туристов, осуществляемых посредниками с нарушением действующего законодательства.

"Турагенты – партнеры компании "РоссТур" – неслучайно работали не напрямую с формирующими турпродукт туроператорами, как делают тысячи турагентств по всей стране, а с посредником. У них определенно была материальная заинтересованность взаимодействовать с "РоссТуром", и они сознательно шли на высокий риск", — считает Сафонов.

Руководитель ведомства отметил, что конкретные условия сотрудничества "РоссТура" с турагентами неизвестны, но имеются данные, что эта компания продавала туры по цене ниже, чем себестоимость этих туров у туроператоров. Турагенты осознанно принимали такие условия, чтобы повысить маржинальность своего бизнеса.

"Получив от клиента деньги за путевку, они вместо того, чтобы, как положено по закону, направить их сформировавшему турпродукт туроператору, обозначенному в договоре о реализации турпродукта, передавали средства посреднику, который распоряжался ими, не имея на то правовых оснований. Использование в коммерческой деятельности схем, находящихся вне правового регулирования, рано или поздно выливается в крупные финансовые потери. В ситуации с компанией "РоссТур" в конечном итоге пострадали туристы, которые не могут воспользоваться оплаченными путевками", — сказал он.

Сафонов жестко выразил позицию Ростуризма по данному вопросу, которая заключается в том, что все граждане, которые приобрели турпродукт, должны иметь возможность им воспользоваться. Ответственность перед потребителем в случае с "РоссТуром" несет тот участник рынка, который принял у него деньги за путевку, заявил глава ведомства.

"Компания "РоссТур", несмотря на проведенное совещание и неоднократные письменные запросы, предоставила в Федеральное агентство по туризму данные о количестве проданных туров и числе пострадавших туристов с недельным опозданием. Достоверность этих данных представляется сомнительной: число туристов и размер задолженности перед ними выглядят сильно заниженными", — считает собеседник агентства.

"Исходя из анализа текущего положения дел и наличия угрозы нарушения прав и законных интересов туристов, а также с учетом отсутствия у Ростуризма контрольно-надзорных функций, ведомство подготовило и направило в правоохранительные и контрольно-надзорные органы обращения относительно необходимости принятия мер реагирования в связи со сложившейся ситуацией вокруг компании "Росстур", — заявил Сафонов.