МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Несколько популярных у путешественников стран вводят новые налоги для туристов, сообщает Lonely Planet.

Sayonara tax

© AP Photo / Koji Sasahara Цветение сакуры в Токийском парке Уэно © AP Photo / Koji Sasahara Цветение сакуры в Токийском парке Уэно

С 7 января 2019 года и для туристов, и для жителей Японии будет веден новый налог на выезд — 1000 иен (около 8,9 доллара США или около 600 рублей). Отдельный платеж делать не придется — Sayonara tax будет автоматически включен в стоимость билетов.

Как уточняют в Японской национальной туристической организации, новация не коснется детей до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в Японии менее суток.

Дополнительные средства планируется потратить на улучшение туристической инфраструктуры в аэропортах, увеличение числа многоязычных гидов и бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.

На 25 процентов больше

Хорватия, которая в последние годы пытается регулировать турпоток, увеличивает ежедневный туристический налог на 25 процентов в пиковый сезон. Это коснется всех средств размещения, кроме кемпингов, для которых размер отчислений не изменится.

Нововведение не сильно скажется на кошельке туристов: налог возрастет примерно на 8-10 кун, то есть примерно на 30 центов США или на 20 рублей. Министр туризма Хорватии Гари Каппелли сказал, что даже после увеличения этот налог по-прежнему остается одним из самых низких.

На туризм и экологию

Зато Новая Зеландия планирует поразить своих гостей налогом в 35 долларов США (более 2300 рублей), который будет взиматься на границе.

От него будут освобождены лишь жители Австралии и островов Тихого океана, то есть его придется платить лишь путешественникам из дальних стран. Сейчас законопроект обсуждают депутаты парламента, ожидается, что он будет принят к середине 2019 года. Полученные средства пойдут на развитие туризма и экологические программы.

Полтора евро в сутки

Также с 2019 года на португальском курорте Алгарве в высокий сезон — с марта по октябрь — с каждого туриста за сутки проживания будут взимать по 1,5 евро.

Налог не придется платить туристам, которые проживают в отелях и хостелах более семи ночей, а также детям до 12 лет. Ставка налога будет одинакова для всех объектов размещения. Средства будут направляться на поддержание туристической инфраструктуры.