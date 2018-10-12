Португальский курорт вводит туристический налог

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На португальском курорте Алгарве в высокий сезон, начиная с 2019 года, с каждого туриста за сутки проживания будут взимать по 1,5 евро, сообщает АТОР.

"Зеленый налог" в Алгарве, самой южной области Португалии, расположенной на Атлантическом побережье, планировали начать взимать еще в июне текущего года, но по просьбам местных отельеров срок введения новации перенесли на следующий сезон. По расчетам, ecotax принесет региону, где в основном отдыхают британцы, немцы и французы, около 20 миллионов евро в год.

Согласно новому закону, местный "курортный сбор" будет собираться с марта по октябрь. От его уплаты будут освобождены туристы, которые проживают в местных объектах размещения более семи ночей, а также все дети до 12 лет. Ставка налога будет одинакова для всех объектов размещения – будь то отель, лицензируемые апартаменты или арендуемое туристическое жилье. Средства от налога будут направляться на поддержание туристической инфраструктуры.

Напомним, что с 1 марта 2018 года туристический налог туристам приходится платить в Порту (2 евро за сутки проживания), а с 2016 года – в Лиссабоне (1 евро).