Путешествие под конвоем. Почему российских туристов выдворяют из Израиля

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Вытащи все из сумки, покажи, сколько денег. Зачем приехала? Всего на неделю? Зачем? Ты врешь нам!" — цитирует туристка из Москвы Марианна израильских пограничников.

В середине октября она планировала отдохнуть в Эйлате. Погреться у моря не удалось. Ее и еще более десяти россиян выслали из страны. Несколько дней спустя то же самое случилось и с другой группой туристов из России. О том, что происходит в аэропортах Израиля с россиянами и есть ли перспектива вернуть деньги за несостоявшиеся туры, — в материале РИА Новости.

Несколько суток под стражей

© AFP 2018 / Jack Guez Полиция и пограничные службы Израиля в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве © AFP 2018 / Jack Guez Полиция и пограничные службы Израиля в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Еще в сентябре дипломаты сообщали об участившихся случаях отказа россиянам во въезде в Израиль. В прошлом году таких инцидентов было более 1,4 тысячи, то есть каждый день по несколько раз. За шесть месяцев 2018-го израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.

Причем в российской дипмиссии отмечают грубое обращение с путешественниками. "Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются, что перед отправкой на родину их сутками содержат под стражей", — рассказывает представитель посольства России в Тель-Авиве.

В самолет без паспорта

"Прилетела в аэропорт Овда, что в 60 километрах от Эйлата, по путевке. У меня было все оплачено — проживание, питание, обратный билет. Подошла к паспортному контролю. Спросили: вы одна? Ответила: да. Тут же отправили на допрос", — говорит Марианна.

Пограничники, по ее словам, общались довольно грубо. "Я долго ждала, пока всех допросят. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, внимательно просмотрели паспорт, кошелек, телефон (СМС, звонки, фотографии)", — продолжает девушка.

Паспорт не вернули. Россиян посадили в автобус и повезли в Тель-Авив. Поездка была тяжелой. "Мы ехали пять часов. Воды не давали. На улице жара, 35 градусов", — вспоминает Марианна.

Еду — "какие-то сэндвичи" — просто кинули в салон автобуса, к урне. Есть их никто не стал.

© Фото : из личного архива Марианны Еда в автобусе по дороге из аэропорта Овда в аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион © Фото : из личного архива Марианны Еда в автобусе по дороге из аэропорта Овда в аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион

В аэропорту Тель-Авива паспорта туристам также не вернули, под конвоем довезли до самолета и отправили в Россию. Причем самолет летел не в Москву, а в Санкт-Петербург, приобретать авиабилеты, чтобы вернуться домой, всем пришлось самостоятельно. Документы в аэропорту Пулково раздали полицейские.

Багаж Марианны потеряли, лишь через три дня она смогла забрать его в аэропорту Домодедово.

Также Марианна сообщила, что 11 октября ситуация повторилась с ее подругой: снова более десяти человек выслали из Израиля. Причина та же — подозрение в нелегальной иммиграции. "В паспортах у всех поставили печать и запретили въезд на десять лет. Вот так мы "отдохнули" в Израиле", — разводит руками она. По словам девушки, в страну пустили лишь пожилых туристов, инвалидов, семьи с детьми.

© Фото : из личного архива Марианны Штамп в паспорте © Фото : из личного архива Марианны Штамп в паспорте

Придется менять загранпаспорт, говорит Марианна: велика вероятность, что из-за этого штампа откажут в других визах.

Сейчас она готовит досудебную претензию к турфирме и, если компания ее не удовлетворит, планирует обратиться в суд. "Мне готовы вернуть 120 долларов, но за тур я заплатила 54 тысячи рублей и хочу возместить эти потери", — объясняет Марианна. Туристка утверждает, что такие случаи — не редкость, но ни турагентство, ни туроператор не предупреждают об этом.

Угроза депортации

"Действительно, туристов иногда депортируют. Обычно речь идет о тех, кто бронирует самый недорогой тур и прибывает в Израиль, вероятно, с целью получения работы, — комментирует ситуацию Анна Филатовская, PR-директор компании ICS Travel Group, туроператора Марианны. — Власти Израиля не объясняют причин депортации. Как правило, такие туристы и сами знают, почему въезд в страну для них запрещен".

Анна предупреждает, что к прибывающим в Израиль туристам-одиночкам, выбирающим для отдыха недорогой отель не в туристической зоне и бронирующим его всего на три ночи, возникают вопросы на въезде. "Вероятно, власти Израиля усомнились, что туристка прибыла с целью отдыха, — говорит она. — Но история взаимоотношений конкретной туристки с властями Израиля выходит за рамки компетенции и ответственности туроператора. Туристические услуги были оказаны качественно и в полном объеме".

Как вернуть деньги

К сожалению, как показывает практика, исправить подобную ситуацию туристам довольно сложно, как и вернуть деньги. "Министерство внутренних дел и суды Израиля не понимают, почему кто-то готов потратить много времени и денег, чтобы въехать в Израиль без скрытого мотива, — поясняет на сайте израильской юридической компании адвокат Джошуа Пекс. — Редко человек, единственное желание которого — посетить Святую землю, имеет шанс успешно обжаловать приказ о депортации в суде".

Чтобы вернуть средства за путевку, туристам, скорее всего, придется обращаться в российский суд. "Принципиальное значение имеет то, по какой причине их выслали. На действия властей страны, в которую вы летите, туроператор повлиять не может, как и отвечать за них, — говорит адвокат Федор Коробков. — Если только выдворение не последовало из-за действий самого туроператора". Но таких прецедентов юрист не вспомнил.

Случиться может с каждым

Универсальных советов, как избежать проблем, нет. Даже израильские юридические компании предупреждают, что депортировать могут любого: обладателя рабочей визы, туриста, родственника.

"Должностным лицам департамента иммиграции предоставлены широкие полномочия для отказа во въезде в Израиль, ареста и выдворения из страны въезжающих", — поясняют юристы.

"Два раза я приезжала в Израиль одна, в аэропорт Тель-Авива, пограничный контроль проходила быстро и успешно, в паспорте у меня было много шенгенских виз, отметок о путешествиях, — говорит москвичка Александра Соломатина. — А вот моей знакомой пришлось подробно рассказывать пограничникам, что она приехала в Израиль исключительно как турист. Сначала на паспортном контроле, затем ее отвели в отдельное помещение, осматривали вещи, долго беседовали".

По словам Александры, за девушку поручилась подруга с европейским гражданством (ее уже пропустили через границу). "Всегда лучше показывать обратный билет, бронь отеля, деньги, четко и спокойно отвечать на вопросы пограничников", — советует путешественница.

В израильском Министерстве туризма на момент подготовки материала на запрос РИА Новости не ответили. Ранее власти Израиля объясняли увеличение числа отказов тем, что россияне стали чаще обращаться за убежищем. В Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами. Они пользуются безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране.