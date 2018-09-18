Посольство обеспокоено отказами россиянам во въезде в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Российские дипломаты обеспокоены участившимися до нескольких случаев в день отказами соотечественникам во въезде в Израиль и сигналами о грубом обращении с ними на границе, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Тель-Авиве.
Проблема, обозначившаяся в последние два года, теперь, по его словам, постоянно присутствует в повестке контактов с израильской стороной и будет, в частности, предметно обсуждаться в Москве на межведомственных консультациях по консульской тематике, которые запланированы на октябрь.
"Проблема отказа российским гражданам во въезде в Израиль, к сожалению, существует. В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", — рассказал собеседник агентства.
В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", ссылавшейся на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.
"Особую озабоченность вызывает регулярно поступающие жалобы от российских граждан, которым было отказано во въезде, на грубое к ним отношение при прохождении пограничных формальностей", — сказал дипломат.
Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей.
Ранее израильтяне столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем для пролонгации пребывания. Проблему удалось отчасти решить, когда был внедрен упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые были официально признаны безопасными для пребывания.
"Мы в целом понимаем повышенное внимание израильских служб к вопросу миграционной безопасности, но при этом считаем необходимым соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей. Со второй половины 2000-х годов в России растет интерес к посещению Израиля с туристическими, деловыми, паломническими, медицинскими целями. К сожалению, ситуация с отказами во въезде не способствует укреплению этой позитивной тенденции", — сказал представитель российского посольства.