Посольство обеспокоено отказами россиянам во въезде в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен — РИА Новости. Российские дипломаты обеспокоены участившимися до нескольких случаев в день отказами соотечественникам во въезде в Израиль и сигналами о грубом обращении с ними на границе, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Тель-Авиве.

Проблема, обозначившаяся в последние два года, теперь, по его словам, постоянно присутствует в повестке контактов с израильской стороной и будет, в частности, предметно обсуждаться в Москве на межведомственных консультациях по консульской тематике, которые запланированы на октябрь.

"Проблема отказа российским гражданам во въезде в Израиль, к сожалению, существует. В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют", — рассказал собеседник агентства.

В нынешнем году ситуация осложнилась еще больше. По данным газеты "Гаарец", ссылавшейся на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи россиян.

"Особую озабоченность вызывает регулярно поступающие жалобы от российских граждан, которым было отказано во въезде, на грубое к ним отношение при прохождении пограничных формальностей", — сказал дипломат.

Иностранцы, которым отказывают во въезде в Израиль, нередко жалуются на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей.

Рост числа отказов гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что россияне стали все чаще обращаться за политическим убежищем. Израильские власти считают, что кандидаты в беженцы руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране. По подсчетам МВД, которые публиковал "Гаарец", с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тысяча 344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.

Ранее израильтяне столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы — безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем для пролонгации пребывания. Проблему удалось отчасти решить, когда был внедрен упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые были официально признаны безопасными для пребывания.

"Мы в целом понимаем повышенное внимание израильских служб к вопросу миграционной безопасности, но при этом считаем необходимым соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей. Со второй половины 2000-х годов в России растет интерес к посещению Израиля с туристическими, деловыми, паломническими, медицинскими целями. К сожалению, ситуация с отказами во въезде не способствует укреплению этой позитивной тенденции", — сказал представитель российского посольства.