Туроператоры рассказали, куда поедут туристы на ноябрьские праздники

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. По оценке ведущих туроператоров, пятерку самых востребованных направлении на ноябрьские праздники составляют: Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ, сообщает АТОР.

В сегменте пляжных туров также фигурируют курорты Индии, Вьетнама, Кубы, Кипра и Иордании.

В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений традиционно лидируют Чехия, Франция, Италия и страны Балтии.

На внутреннем рынке по количеству бронирований с большим отрывом впереди Сочи, затем следуют Крым и Минеральные Воды, где востребовано санаторно-курортное лечение, а также экскурсионные направления: Санкт-Петербург, Москва, Казань и Золотое кольцо.

По мнению экспертов, несмотря на то, что ноябрьские даты по-прежнему считаются "пиковыми", не все россияне готовы или могут себе позволить поездки в этот период: люди предпочитают сберечь деньги для путешествий в новогодние каникулы.

"Такое понятие, как "ноябрьские праздники", постепенно уходит из туризма. Да, туристы едут на эти даты, но судя по первой тройке направлений наших продаж – Краснодарский край, Беларусь и Подмосковье, это не праздничные туры, а случайное совпадение с датами ноября", – рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор одного из крупных туроператоров.

Тем не менее, на выездном рынке небольшое укрепление рубля и появление новых чартерных программ оживили спрос на начало ноября.