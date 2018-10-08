Санкт-Петербург и Ялта возглавляли рейтинг городов для отдыха в межсезонье

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В октябре Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов, а Ялта – самым популярным курортом, сообщает Tvil.ru.

В ходе исследования сервис проанализировал брони отелей и апартаментов с 1 по 31 октября 2018 года, которые сделали россияне.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для туристических поездок в середине осени. При этом в северную столицу совершают самые длительные осенние туристические поездки по России.

В первую пятерку самых популярных в межсезонье российских морских курортов вошли Ялта, Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа.

В Ялте платят за жилье в среднем 1920 рублей и отдыхают 7 ночей, в Сочи — 1640 рублей (8,5 ночей), в Алуште — 1650 рублей (8 ночей), в Феодосии — 1530 рублей (6,5 ночей) и в Анапе — 1520 рублей (9,5 ночей). В Анапу и Евпаторию отправляются на самый длительный осенний отдых в России — в среднем на 10 дней.