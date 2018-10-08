Санкт-Петербург и Ялта возглавляли рейтинг городов для отдыха в межсезонье

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В октябре Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов, а Ялта – самым популярным курортом, сообщает Tvil.ru.
В ходе исследования сервис проанализировал брони отелей и апартаментов с 1 по 31 октября 2018 года, которые сделали россияне.
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для туристических поездок в середине осени. При этом в северную столицу совершают самые длительные осенние туристические поездки по России.
В первую пятерку самых популярных в межсезонье российских морских курортов вошли Ялта, Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа.
В Ялте платят за жилье в среднем 1920 рублей и отдыхают 7 ночей, в Сочи — 1640 рублей (8,5 ночей), в Алуште — 1650 рублей (8 ночей), в Феодосии — 1530 рублей (6,5 ночей) и в Анапе — 1520 рублей (9,5 ночей). В Анапу и Евпаторию отправляются на самый длительный осенний отдых в России — в среднем на 10 дней.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.