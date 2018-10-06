МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Мюнхене завтра завершается 185-й традиционный фестиваль пива Октоберфест. 16 дней веселья и традиционных развлечений: семь миллионов литров "жидкого баварского золота" на шесть миллионов гостей, среди которых – Арнольд Шварценеггер, Борис Беккер и именитые футболисты. Спортсмены, как выяснилось, тоже любят пиво. О знаменитых гостях Октоберфеста — в материале РИА Новости.
Семейный праздник
Всемирно известный актер, предприниматель, политик-республиканец, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер приехал на Октоберфест в Мюнхен вместе с сыном Патриком и подругой Хизер Миллиган.
Именно на празднике звездная чета и отметила 25-летие Патрика Шварценеггера.
"Это было абсолютно фантастически — отпраздновать твой день рождения на Октоберфесте!", — написал сыну Арнольд Шварценеггер.
"Серьезно, Октоберфест с отцом – одно из лучших моих впечатлений", — ответил Патрик.
Кстати, это уже не первый Октоберфест, который посещает Арнольд Шварценеггер. Так, в 2015 году он не только сам дегустировал праздничный напиток, но и разливал его. Посещение Октоберфеста уже стало для актера и экс-губернатора традицией.
Развод и пиво
Также праздник посетил немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и самый юный победитель Уимблдонского турнира Борис Беккер.
СМИ предполагают, что его путешествие на Октоберфест и пиво помогают ему отвлечься от тяжелого развода с голландской моделью Шарлели (Лилли) Керссенберг.
Футбол на Октоберфесте
Другой спортсмен — польский футболист, нападающий клуба "Бавария" и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски прибыл на Октоберфест со своей женой Анной.
Правда, накануне посещения праздника мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне чемпионата Германии по футболу, уступив берлинской "Герте". Так что в этом случае Октоберфест мог помочь забыть о проигрыше.
А до этого футбольный клуб проверил, кто из игроков лучше готов к Октоберфесту: Роберт Левандовски или Никлас Зюле.
It's Lewy vs. Süle in the Oktoberfest Challenge! Who will come out on top?! 🍺 pic.twitter.com/OdFGDKECit— FC Bayern US (@FCBayernUS) 22 сентября 2018 г.
В частности, футболистам пришлось держать литровую кружку с напитком на вытянутой руке.
Кстати, Октоберфест посетили и бывшие футболисты этого клуба — звездный футбольный десант экс-игроков "Баварии", как назвали их СМИ.
Лука Тони, который, играя за "Баварию" в сезоне 2007/2008 стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Кубка УЕФА, пошутил, что благодаря пиву "его немецкий стал гораздо лучше ".
Бретцели или косы
В традиционном костюме отметилась и Магдалена Нойнер — немецкая биатлонистка, одна из самых титулованных спортсменок в истории этого вида спорта.
Символом праздника является не только пиво, но и брецель — традиционный германский крендель. Родившаяся в Санкт-Петербурге (Ленинграде) немецкая телеведущая, актриса, модель и DJ Палина Рожински, которая работала репортером на чемпионате мира по футболу–2018, во время Октоберфеста пыталась понять: "Кто победит? Бретцели или мои косы".
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