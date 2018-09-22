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Самый большой в мире праздник пива Октоберфест открылся в Мюнхене
18:5022.09.2018
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Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader

БЕРЛИН, 22 сен — РИА Новости. В Мюнхене в 185-й раз открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест (Oktoberfest).

В этом году он проходит с 22 сентября по 7 октября. По предварительным данным организаторов, в нем примут участие около шести миллионов человек, которые на протяжении 16 дней будут наслаждаться вкусом "жидкого баварского золота" и пышными народными гуляниями.

Откупорено!

© AFP 2018 / CHRISTOF STACHEДевушки на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене
© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE
Девушки на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене

Церемония открытия Октоберфеста традиционно включает в себя вскрытие бургомистром Мюнхена Дитером Райтером бочки со свежесваренным пивом. Затем он произносит: "O'zapf is" ("Откупорено"), — и праздник начинается.

Девушка с пивом
© Depositphotos / Deklofenak
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Первую литровую кружку (Mass) пива по традиции получил премьер-министр Баварии Маркус Зодер.

В открытии фестиваля также приняли участие десятки тысяч баварцев и туристов (очередь собирается еще накануне), торжественные мероприятия проходят на огромной площадке "Терезин луг" (Theresienwiese).

Семь миллионов литров

© AFP 2018 / Gregor Waschinski Фестиваль пива "Октоберфест"
© AFP 2018 / Gregor Waschinski
Фестиваль пива "Октоберфест"
Гости пьют первые кружки пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2018 / Felix Hörhager/ dpa
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Главной традицией фестиваля остается дегустация пива. В среднем во время Октоберфеста выпивается более семи миллионов литров "жидкого баварского золота". Стоимость литровой кружки в этом году варьируется от 10,70 до 11,50 евро. Сама кружка может быть приобретена тут же в качестве сувенира, тем не менее в прошлом году было зафиксировано около 120 тысяч случаев попытки кражи посуды.

Пиво разливается в 14 гигантских пивных шатрах, многочисленных средних и мелких палатках, в специальных павильонах всемирно известных баварских пивоварен.

Жареный картофель
© Depositphotos / belchonock
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Крепость пива на "Октоберфесте" составляет около 6% алкоголя, это несколько крепче, чем традиционное немецкое пиво. Закусывать его на фестивале рекомендуется блюдами местной кухни, широко представленными в меню всех ресторанов и кафе — от соленого бублика "брецель" до запеченной свиной ноги "швайнсхаксн".

Бант на левой стороне

© AFP 2018 / Felix HoerhagerФестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене
© AFP 2018 / Felix Hoerhager
Фестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене

Посетителей ждет насыщенная культурная программа — выступления музыкальных и народных коллективов, шествия пивоваров и стрелков, показы мод, аттракционы, ярмарки и танцы.

© AP Photo / Matthias SchraderУчастники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Участники парада на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене

На Октоберфесте есть традиция, помогающая гостям найти себе пару. Дамы в традиционных баварских костюмах, которые хотели бы познакомиться в ходе фестиваля, завязывают банты на левой стороне пышного передника, что обозначает "свободна". Бант на правой стороне передника означает, что спутник уже найден.

Не теряйтесь

© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль пива "Октоберфест"
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль пива "Октоберфест"
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / anyaberkut
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Более четырех тысяч предметов было собрано в бюро находок фестиваля по итогам прошлогоднего Октоберфеста. В их числе — одна туба, детское автомобильное кресло, два весла и почти традиционные несколько пар костылей.

Кроме того, посетители регулярно забывают на фестивале инвалидные кресла и вставные челюсти, а также предметы одежды, мобильные телефоны, ключи, документы и очки.

Дополнительные барьеры

© AP Photo / Sven HoppeФестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене
© AP Photo / Sven Hoppe
Фестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене

В этом году, как и в прошлом, действуют усиленные меры антитеррористической безопасности. Перед "Терезиным лугом" установлены дополнительные барьеры на проездах, на входе осуществляется досмотр личных вещей и выборочный личный контроль.

Посетителей просят не брать с собой большие сумки, рюкзаки, проход с детскими колясками разрешен до 18.00 (19.00 мск). Из-за наплыва людей в метрополитене запущены дополнительные поезда.

Торжества на лугу

© REUTERS / Michael DalderЕжегодный пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
Ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене
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Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года (22 раза фестиваль отменялся), когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября. Тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября.

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