Зажать нос, закрыть глаза
Почему в Исландии туристов угощают тухлой акулой
Дмитрий Виноградов

Тухлое мясо акулы считается одной из визитных карточек Исландии — местные жители с удовольствием предлагают это своеобразное пахучее угощение туристам и наблюдают за реакцией. Попробовал его и корреспондент РИА Новости.

Удар по носу

Пятничный вечер, бар в самом центре Рейкьявика — у знаменитого лютеранского собора Хадльгримскиркья. Ресторан рекламирует себя как заведение с традиционной исландской кухней. В том числе здесь можно попробовать и знаменитую тухлую акулу — хаукарль.

Вот официант выносит из кухни маленький горшочек и ставит перед группой туристов-европейцев. Те с опаской открывают крышку и принюхиваются — лица тут же искажает гримаса. "У меня слезы из глаз. Срочно закрывайте крышку", — говорит один. Маленькие желтые кубики, напоминающие сыр, пахнут аммиаком и сероводородом.

Тухлая акула с флагом Исландии.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Впрочем, позже туристы, зажимая носы, все же начинают пробовать деликатес. На вкус акула не такая ужасная: похожа на вареную белую рыбу, только более плотная, как будто рыбу из советской столовой спрессовали раза в четыре. После ужасного запаха вкус кажется вполне нейтральным и приемлемым.

Запивать акулу принято бренневином — картофельным шнапсом. Тоже, в общем-то, гадость, но тут минус на минус дают плюс. Рецепт тухлой акулы происходит из глубокой древности.

По словам историков, еще викинги пользовались этим методом приготовления рыбы, чтобы консервировать ее и брать в долгие морские походы.

Скальп акулы.
Скальп акулы.
© Depositphotos / ramses2te
Костюм рыбака в Морском музее Рейкьявика.
Костюм рыбака в Морском музее Рейкьявика.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Скальп акулы.
© Depositphotos / ramses2te

Дело в том, что само по себе мясо акулы непригодно для питания, так как содержит много мочевины и аммиака.

Известны случаи, когда акулой травились белые медведи, ловящие ее в северных фьордах, или собаки, полакомившиеся морской хищницей, выброшенной на берег штормом. Отравление сопровождается конвульсиями и даже может привести к смерти. Как ни парадоксально, тухлая акулятина, в отличие от свежей, для здоровья не опасна.

Акула плавает 200 лет, чтобы стать деликатесом

Не каждая акула достойна хаукарля. Обычно в дело идет мясо гренландской полярной акулы (Somniosus microcephalus), иногда — исполинской акулы (Cetorhinus maximus), но она относится к редким видам, ее нельзя добывать промышленным способом, можно только воспользоваться случайным уловом.

В год исландцы съедают шесть-семь тонн гренландской акулы и еще две тонны — исполинской. Причем для этого хватит даже одной исполинской акулы, выброшенной на берег: ее вес достигает четырех тонн при длине девять-десять метров. Средний вес гренландской акулы — около 400 килограммов, а вот возраст может превышать 270 лет.

Столь высокую продолжительность жизни акул объясняют низким метаболизмом — например, половой зрелости самки достигают в 150 лет.

Впрочем, многие акулы попадают в рыбацкие сети в детском возрасте — лет в сто. Кроме мяса, у акул берут жир печени — раньше он использовался для освещения, а сейчас применяется в косметике и медицине, в частности для борьбы с раком.

Традиционные в Исландии рыбные закуски.
Традиционные в Исландии рыбные закуски.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Значимость рыбной отрасли для Исландии хорошо заметна по ее монеткам - исландским кронам.
Значимость рыбной отрасли для Исландии хорошо заметна по ее монеткам - исландским кронам.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Кухня на современном исландском рыболовецком судне.
Кухня на современном исландском рыболовецком судне.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Капитанский мостик на рыболовецком судне.
Капитанский мостик на рыболовецком судне.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Рыболовецкое судно заходит в порт Рейкьявика.
Рыболовецкое судно заходит в порт Рейкьявика.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Традиционные в Исландии рыбные закуски.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Как готовят хаукарль

Что касается хаукарля, то готовят это блюдо так: мясо режут на большие куски и складывают в контейнеры с гравием (раньше акулу просто закапывали в землю) — на три-четыре месяца. За это время мясо освобождается от аммиака и мочевины, вытекающих из контейнеров через специальные отверстия.

Но и после этого акулу есть все еще нельзя. Куски мяса достают и на крюках развешивают в сараях вялиться еще пару-тройку месяцев. Исландцы следят, чтобы такие сараи не стояли слишком близко к жилью, — запах невыносимый.

Приготовление вяленой акулы - хаукарля.
© Depositphotos / michaklootwijk

Постепенно мясо покрывается корочкой, перед употреблением ее необходимо снять, чтобы осталась только внутренняя часть желтоватого цвета. Ее и подают к столу, нарезая кубиками.

После такой обработки мясо акулы можно долго хранить даже без холодильника — хуже уже не будет.

Хаукарль едят маленькими кусочками, обычно после основного блюда, в качестве закуски к бренневину.

Рыбный фестиваль в Исландии.
© Depositphotos / Gesturleo

Особой популярностью тухлая акула пользуется зимой, во время фестиваля «Торраблоут». Это настоящий праздник местной кухни, разнообразной скисшей-вяленой-сушеной пищи, когда хаукарль поедают буквально килограммами, запивая литрами картофельного шнапса.

Однажды местные журналисты провели опрос среди туристов — участников фестиваля: понравилась ли им тухлая акула? Большинство вежливо ответили: да, с удовольствием отведали бы еще раз. А перед этим журналисты снимали их настоящую реакцию на скрытую камеру.

На самом деле большинство гостей выкинули или отодвинули блюдо сразу после того, как понюхали, в крайнем случае — после первого же кусочка.

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