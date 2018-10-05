Пятничный вечер, бар в самом центре Рейкьявика — у знаменитого лютеранского собора Хадльгримскиркья. Ресторан рекламирует себя как заведение с традиционной исландской кухней. В том числе здесь можно попробовать и знаменитую тухлую акулу — хаукарль.

Вот официант выносит из кухни маленький горшочек и ставит перед группой туристов-европейцев. Те с опаской открывают крышку и принюхиваются — лица тут же искажает гримаса. "У меня слезы из глаз. Срочно закрывайте крышку", — говорит один. Маленькие желтые кубики, напоминающие сыр, пахнут аммиаком и сероводородом.