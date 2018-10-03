В Кинешме завершен круизный сезон - город посетили более 10 тыс туристов

ИВАНОВО, 3 окт — РИА Новости. После возобновления навигации спустя восемь лет город Кинешму Ивановской области посетили более 10 тысяч туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Кинешма прекратила принимать туристические теплоходы в 2011 году. Начало подготовке к навигации 2018 года в Кинешме положили переговоры главы региона Станислава Воскресенского с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым в ходе его поездки в волжский город в ноябре прошлого года.
"В городе на Волге завершен круизный сезон. Восемь судоходных компаний, выбравших Кинешму для туристической стоянки, осуществили 42 судозахода", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что вопросы подготовки Кинешмы к летней навигации контролировал лично глава региона Станислав Воскресенский. Так, была проведена большая работа по благоустройству набережной и исторического центра города, подготовке объектов инфраструктуры к туристическому сезону, организации встречи теплоходов, продвижению бренда и брендовой продукции ивановского региона.
Как уточнили в пресс-службе правительства Ивановской области, в 2019 году крупнейший оператор речных круизов по России — компания "ВодоходЪ" — планирует продолжить сотрудничество с регионом. В настоящее время завершается процесс согласования графика движения пассажирских судов на следующую навигацию.
Другие новости региона читайте здесь >>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.