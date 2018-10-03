В Кинешме завершен круизный сезон - город посетили более 10 тыс туристов

ИВАНОВО, 3 окт — РИА Новости. После возобновления навигации спустя восемь лет город Кинешму Ивановской области посетили более 10 тысяч туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Кинешма прекратила принимать туристические теплоходы в 2011 году. Начало подготовке к навигации 2018 года в Кинешме положили переговоры главы региона Станислава Воскресенского с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым в ходе его поездки в волжский город в ноябре прошлого года.

"В городе на Волге завершен круизный сезон. Восемь судоходных компаний, выбравших Кинешму для туристической стоянки, осуществили 42 судозахода", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что вопросы подготовки Кинешмы к летней навигации контролировал лично глава региона Станислав Воскресенский. Так, была проведена большая работа по благоустройству набережной и исторического центра города, подготовке объектов инфраструктуры к туристическому сезону, организации встречи теплоходов, продвижению бренда и брендовой продукции ивановского региона.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ивановской области, в 2019 году крупнейший оператор речных круизов по России — компания "ВодоходЪ" — планирует продолжить сотрудничество с регионом. В настоящее время завершается процесс согласования графика движения пассажирских судов на следующую навигацию.

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