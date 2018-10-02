Тверская область возглавила рейтинг регионов для "музыкального" туризма

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самые интересные музыкальные фестивали и концерты в России, по мнению туристов, проходят в Тверской области, выяснил в ходе опроса в социальных сетях Tvil.ru.

Тверская область с фестивалем "Нашествие" набрала 40% голосов. На втором месте расположился Крым (25% голосов) с Koktebel Jazz Party и ZB Fest. На третьем месте — Санкт-Петербург (20% голосов) с музыкальными фестивалями "Петроджаз", VK Fest и "Белые ночи".

Замкнули пятерку Краснодарский край (фестивали "Морская симфония", Crescendo и Sochi Jazz Festival) и Калининградская область (фестивали "Калининград Сити Джаз" и K!nRock'18), набравшие по 5% голосов.