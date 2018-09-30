Российские туристы выбрали пятерку лучших городов для свадеб

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург занял первое место и подтвердил свое звание "свадебной" столицы России, сообщает Tvil.ru.

Туристический сервис составил рейтинг "свадебных" городов на основе опроса в социальных сетях.

Северная столица набрала почти половину (47%) голосов. Вторую позицию занял город Иваново (24% голосов), славящийся своими невестами. Геленджик набрал 14% голосов и оказался на третьем месте. Пятерку лучших свадебных городов замыкают Москва и Феодосия. За них отдали голоса по 8% респондентов.