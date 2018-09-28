В Сеуле открылось кафе, похожее на мультфильм

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посетители кафе в Южной Корее благодаря необычному декору могут почувствовать себя персонажами черно-белого мультфильма, сообщает CNN.

Интерьер кафе окрашен в белый цвет, а каждый предмет или деталь очерчены черным цветом.

Тщательно продуманная оптическая иллюзия привлекает множество посетителей, которые приходят сюда за интересными фото.

По словам владельцев заведения, популярность места заставляет их задуматься о том, чтобы открыть кафе за пределами страны.