Электронная путевка эффективнее штрафов защитит туристов, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Применение электронной путевки при обслуживании клиентов станет более эффективным финансовым механизмом, чем обязательное предоставление документов по оплате проживания туристов в отеле и штрафные санкции, считает член наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд депутатов выступили с инициативой обязать туроператоров выдавать клиентам документ, подтверждающий оплату проживания в отеле, где их планируется разместить. Сделать это нужно не позднее суток с момента покупки тура. В противном случае турист получает право потребовать возврата этой суммы с 10-процентным штрафом — это требование оператор также будет обязан выполнить в течение одного дня.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2018 года после банкротства "Натали-Турс". Соответствующий законопроект намерены поддержать в профильном комитете Госдумы, а первое чтение планируется провести в октябре.

Как отметил Горин в беседе с РИА Новости, наряду с этим важно стремиться к тому, чтобы в туристическом бизнесе стали на постоянной основе начали применять электронную путевку.

"Наиболее эффективным механизмом финансовой защиты туристов в перспективе станет электронная путевка, так как оператор будет обязан обеспечивать фонды персональной ответственности и страхования соразмерно объемам своего бизнеса", — сказал собеседник агентства.

"Этого не было сделано в ситуации с "Натали Турс". Размер ее финансового обеспечения не соответствовал реальным объемам бизнеса", — подчеркнул он.