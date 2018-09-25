Электронная путевка эффективнее штрафов защитит туристов, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Применение электронной путевки при обслуживании клиентов станет более эффективным финансовым механизмом, чем обязательное предоставление документов по оплате проживания туристов в отеле и штрафные санкции, считает член наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2018 года после банкротства "Натали-Турс". Соответствующий законопроект намерены поддержать в профильном комитете Госдумы, а первое чтение планируется провести в октябре.
Как отметил Горин в беседе с РИА Новости, наряду с этим важно стремиться к тому, чтобы в туристическом бизнесе стали на постоянной основе начали применять электронную путевку.
"Этого не было сделано в ситуации с "Натали Турс". Размер ее финансового обеспечения не соответствовал реальным объемам бизнеса", — подчеркнул он.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.