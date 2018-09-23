Воруют и швыряют? Как обращаются с багажом в некоторых аэропортах мира

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пассажир самолета, вылетающего из аэропорта Ибицы, снял на видео момент кражи вещей из багажа сотрудником хаба, а жительница английского города Бери в аэропорту Манчестера записала, как на летное поле, а не на тележку, кидают ее розовый чемодан. Что иногда происходит с чемоданами авиапассажиров после сдачи их в багаж – в материале РИА Новости.

Кража под камерой

Пассажир Ryanair собирался лететь из Ибицы в Мадрид, когда заметил, что на летном поле грузчик открыл чемодан, стоящий на багажной тележке в ожидании загрузки на рейс, взял оттуда динамик и положил к себе в карман, пишет Express. Кадры были опубликованы в испанском издании Diario de Ibiza.

Пассажир предупредил бортпроводников, они связались с полицией. Украденный динамик принадлежал мальчику, который летал на Ибицу в гости к своему брату. Мать ребенка рассказала после инцидента, что очень благодарна бдительному пассажиру. Украденная вещь – динамик стоимостью 140 евро — был подарен мальчику на день рождения.

Ранее в аэропорту Ибицы было снято еще одно видео, возмутившее пользователей соцсетей.

Сотрудник аэропорта швырял багаж, пинал его, досталось даже детской коляске, а потом уехал, не обратив внимания на чемодан, застрявший под его грузовиком.

Тайна сломанных чемоданов

© Depositphotos / iakovenko123 Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет © Depositphotos / iakovenko123 Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет

Еще одно видео о том, как обращаются с чемоданами в аэропорту Манчестера, опубликовала Элизабет Эванс из Бери.

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На кадрах чемоданы, в том числе и ее "розовая бабочка", оказываются не на грузовой тележке, а на летном поле. "Никогда не ожидала, что это видео станет вирусным. Мне все еще не принесли извинения! Но я не хочу, чтобы этот человек потерял работу! И спасибо за сообщения о поддержке", — написала она после того, как видео только на ее странице в Facebook посмотрели 10 миллионов человек.

Похожая ситуация произошла и в аэропорту Гонолулу. На видео, сделанном жительницей Австралии в аэропорту на Гавайях, видно, как небрежно обращаются с чемоданами.

The mystery of all my broken suitcases is solved — this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO — Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) 9 мая 2018 г.

"Открылась тайна всех моих сломанных чемоданов", — прокомментировала ситуацию автор видео Ванесса Марш.

Несколько пачек никто не заметит

В России проблемы с багажом авиапассажиров тоже случаются. Весной 2018 года в полицию обратился сотрудник одного из московских коммерческих банков, который перевозил самолетом крупную сумму денег, сообщала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. Часть денег – 56 тысяч евро — была украдена.

Позже в московском аэропорту Шереметьево был задержан грузчик. Он рассказал, что при погрузке на борт денег он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр, надеясь, что никто не заметит.

Неприятности случаются и с "живым" багажом. Так, в июле в аэропорту Домодедово во время погрузки в самолет потерялась маленькая собачка, метис коккер-спаниеля и йоркширского терьера. "Собака выбежала из пластикового контейнера до погрузки на рейс: конструкция не выдержала нагрузки, и дверца открылась. Все службы, работающие на аэродроме, были немедленно предупреждены об этом", — поясняли в пресс-службе Домодедово.