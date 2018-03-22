Грузчика аэропорта Шереметьево задержали за кражу из багажа 56 тысяч евро

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грузчик московского аэропорта Шереметьево украл 56 тысяч евро из багажа, его задержали, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию обратился представитель одного из московских коммерческих банков. По его словам, на минувшей неделе через Шереметьево в Казахстан перевозили крупную партию денег в размере около 5 миллионов евро. Когда самолет прибыл в пункт назначения, получатель груза недосчитался 56,5 тысячи евро.

"Полицейские установили подозреваемого в краже и задержали его на рабочем месте. 28-летний житель Московской области, работающий грузчиком аэропорта Шереметьево, не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. В ходе личного досмотра у него обнаружены денежные средства в размере 10 тысяч евро. Остальная часть похищенного обнаружена по месту жительства фигуранта", — рассказала Волк.

Как рассказал задержанный, при погрузке на борт денег он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр, надеясь, что никто не заметит.

"Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала Волк.