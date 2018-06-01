МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Большой резонанс в сети вызвало видео, сделанное жительницей Австралии в аэропорту на Гавайях. На нем видно, как небрежно обращаются с чемоданами.
"Открылась тайна всех моих сломанных чемоданов. Это наземная служба аэропорта Гонолулу, загружающая рейс Hawaiian Airlines в Финикс", — пишет автор видео Ванесса Марш. На съемке видно, как сотрудница аэропорта бросает багаж, будто у нее в руках мусор, а не чьи-то вещи.
The mystery of all my broken suitcases is solved — this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO— Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) 9 мая 2018 г.
Видео посмотрели десятки тысяч человек, многие из них прокомментировали ролик.
"Алоха, Ванесса, нам очень неприятно это видеть, и мы благодарны, что вы привлекли наше внимание. То, как обращаются с этими сумками — неприемлемо, и наши сотрудники управления аэропортовыми службами занимаются данной ситуацией. Спасибо!", — ответила на видео авиакомпания Hawaiian Airlines.
В комментариях были рассказы о том, как в 2015 году в этом же аэропорту сотрудники сломали моторизированное инвалидное кресло, о потерях багажа, а также похожие ролики.
Российские комментаторы, обсуждая увиденное, пишут, что подобное отношение характерно для всех аэропортов мира, а также советует в случае повреждения багажа тут же писать претензию в авиакомпанию.
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