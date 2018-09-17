В "Золотое кольцо Боспорского царства" войдут памятники 15 регионов России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму заключило соглашение о реализации на Юге России туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщает Ростуризм.

Документ подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев, заместитель начальника главного управления культуры города Севастополь Михаил Юрлов, а также руководитель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Создан и фирменный стиль "Золотого кольца Боспорского царства". В его основу легла концепция и стилистика международного туристического фестиваля "Античное наследие России", открывшего летний курортный сезон в Краснодарском крае в этом году.

Каждый регион – участник проекта представил памятники истории, современные объекты турпоказа, средства размещения, рестораны и кафе – места, по которым пройдут маршруты "Золотого кольца Боспорского царства".

В Краснодарском крае это археологический музей "Горгиппия", Таманский музейный комплекс, музей-заповедник "Фанагория" и другие объекты турпоказа, располагающиеся на территориях четырех городов и поселений региона. В Крыму – Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Феодосийский музей древностей, историко-археологический музей "Неаполь Скифский" и другие историко-археологические памятники семи городов и поселений Республики. В Севастополе – историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", крепости Чембало и Каламита и многие другие объекты. В Ростовской области – Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Планируется, что в общей сложности в маршруты проекта войдут связанные с историей Боспора памятники из 15 городов южных регионов России.

Маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" будут сформированы для автобусных туров, железнодорожных путешествий, поездок на личном автотранспорте, а также круизов на лайнере "Князь Владимир", курсирующем между Краснодарским краем и Крымом.