Прямые регулярные рейсы открылись из Владивостока в Ташкент

ХАБАРОВСК, 17 сен — РИА Новости. Авиакомпании Uzbekistan Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Ташкент, сообщается на сайте международного аэропорта Владивосток.
Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на самолете Боинг 767-300.
"Стратегия развития аэропорта Владивосток направлена на привлечение как российских, так и иностранных авиаперевозчиков, — приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции аэропорта Александра Боброва. — Открытие регулярного рейса в крупнейший мегаполис Средней Азии является очередным шагом в реализации этой стратегии, способствует росту пассажиропотока между Приморьем и странами СНГ и открывает дополнительные возможности для авиапутешественников обоих регионов".
Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 миллиона человек. В январе-августе 2018 года аэропорт обслужил более 1,7 миллиона человек (на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
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