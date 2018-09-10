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Город просыпается, а ты засыпаешь. Что такое джетлаг и как с ним бороться
08:0010.09.2018
04720
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / anyaberkut

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Многие путешественники любят проводить отпуск на другом конце земли — так, на их взгляд, можно получить больше ярких впечатлений от экзотической природы, необычных людей, непривычной пищи и климата. Но резкая смена часовых поясов создает дискомфорт. О том, что такое джетлаг и как с ним бороться, — в материале РИА Новости.

Мы зависим от солнца

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПолнолуние в Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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Полнолуние в Московской области

"Уже несколько лет большинство моих перелетов связаны с работой, поэтому с последствиями смены часовых поясов приходится бороться прямо на ходу, — рассказывает Юлия Леонгарт, педагог из Омска. — Хотя, по моему опыту, гораздо сильнее симптомы проявляются именно после возвращения домой. Возможно, срабатывает психологический фактор усталости от поездки".

Для обозначения синдрома смены часового пояса есть специальный термин — "джетлаг". И даже те путешественники, которые такого слова не слышали, хорошо знакомы с этим явлением: чувствуешь себя разбитым, впадаешь в сонливость или, наоборот, страдаешь бессонницей, раздражаешься без повода, теряешь работоспособность, возникают проблемы с памятью.

© Depositphotos / terovesalainenУставший турист в номере
© Depositphotos / terovesalainen
Уставший турист в номере
Пассажир на борту самолета
© Depositphotos / halfpoint
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"Причина джетлага заключается в том, что циркадные — или суточные — ритмы, по которым живет человек, не сразу меняются в новых условиях, — рассказывает Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова. — После захода солнца у нас вырабатывается мелатонин, помогающий засыпать. Он влияет на весь организм".

Эксперт объясняет, что суточный ритм человека немного выходит за рамки 24 часов: там, где нет солнечного света (например, в пещере), через какое-то время вы также почувствуете джетлаг.

Циркадные ритмы сказываются и на активности бактерий в нашем организме. Ученые Университета Джорджтауна в Вашингтоне установили, что смена часовых поясов не только нарушает сон, но и может приводить к расстройству пищеварения.

Как бороться с последствиями

CC0 / RainerPrang / Аэропорт
CC0 / RainerPrang /
Аэропорт

"Естественным образом проблема джетлага исчезает где-то через две недели, — рассказывает Александр Калинкин. — Адаптацию можно ускорить, принимая таблетки мелатонина, они продаются в любой аптеке".

Эксперт также советует пилотам дальних рейсов придерживаться режима дня аэропорта вылета.

"Если мы отправляемся, скажем, на два дня в Таиланд, лучше жить по домашнему графику, — объясняет бортпроводник Алексей Коханистый. — А вот если остаемся на неделю, нам рекомендуют сразу же переходить на местное время".

Пассажирам тоже стоит принимать мелатонин и спать во время полета.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажир в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажир в самолете

Авиаблогер Артем Каширин добавляет, что на борту самолета необходимо пить много воды, носить удобную обувь, ходить по салону и, если рейс ночной, постараться поспать: "После прибытия на место прогуляйтесь, подышите свежим воздухом и ложитесь отдыхать. Мне всегда это помогает пережить джетлаг".

Эксперты сходятся во мнении, что крайне нежелательно употреблять алкоголь — он сильно снижает качество сна.

Опытные путешественники также советуют первый день в новом часовом поясе провести на улице — солнечный свет помогает настроить биологические часы. Важно больше двигаться и обеспечить себе качественный сон при помощи берушей и светозащитной маски.

Кто теряет время

© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
Спящий мужчина
Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
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Чтобы минимизировать отрицательные последствия джетлага, начните подстраиваться к часовому поясу места прилета заранее, советует Александр Калинкин. "Нужно учитывать, что перелет на запад переносится легче, чем на восток. В первом случае человек отнимает несколько часов от своего "домашнего" времени, ложится спать раньше и высыпается лучше, — поясняет он. — При перелете на восток время теряется и в первые дни вы чувствуете себя хуже".

Путешественники, которые стараются не спать до полета, чтобы выспаться в самолете, поступают неправильно, утверждает врач-диетолог из Москвы Анжелика Дюваль.

Девушки в бассейне
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"Стресс от этого снижает иммунитет, что вместе с другим бактериальным режимом новой страны может привести к проблемам со здоровьем, — объясняет эксперт. — За три дня до вылета обязательно соблюдайте режим, спите по восемь часов, а также позаботьтесь о микрофлоре желудка — достаточно принимать бактерии за несколько дней до, во время и три-четыре дня после поездки".

Эксперт также советует пить на новом месте бутилированную воду того же производителя, что и дома, это позволит избежать проблем с акклиматизацией.

"Три фактора — сон, забота о микрофлоре и правильное питье — способны минимизировать негативное влияние смены часовых поясов", — заключает Анжелика Дюваль.

Специальная диета

CC0 / jill111 / Салат и овощи
CC0 / jill111 /
Салат и овощи
Овощной шашлык
© Depositphotos / olhaafanasieva
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Диетологи рекомендуют за четыре дня до полета упорядочить питание, чтобы быстрее привыкнуть к новому часовому поясу.

В первый день надо есть побольше: на завтрак и обед — продукты с высоким содержанием белка, на ужин — с высоким содержанием углеводов. Никакого кофе с 15 до 17 часов.

Во второй день лучше перейти на легкую пищу: салаты, овощные супы, фрукты. И опять же никакого кофе с 15 до 17 часов.

Третий день — такой же, как первый. Четвертый — легкая еда, и, если вы летите на запад, угостите себя напитком с кофеином утром, а если на восток — сделайте то же самое в период с 18 до 23 часов.

"По прибытии на место плотно позавтракайте в установленное время, но после не ложитесь спать, сохраняйте активность, — советует диетолог Елена Зуглова. — Если перелет достаточно долгий, можно немного поспать до еды, но не после нее".

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