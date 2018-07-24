Ученые из США выяснили, что смена часовых поясов влияет не только на сон

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты университета Джорджтауна в Вашингтоне выяснили, что смена часовых поясов не только нарушает сон, но и влияет на бактерии, живущие в организме, сообщает Daily Mail.

Смена часового пояса способна привести к нарушению биоритмов: сонливости и чувству усталости, которое называют джетлагом. Но ученые выяснили, что долгие перелеты вызывают еще и нарушение пищеварения, а также снижение аппетита из-за воздействия на бактерии, живущие в кишечнике человека.

Дело в том, что режим сна и отдыха тесно связан с режимом питания, а значит — и с жизнедеятельностью бактерий, которые участвуют в переваривании пищи.

Для того чтобы уменьшить воздействие временного перепада, специалисты рекомендуют меньше есть во время полета, пить больше воды и плавно передвигать режим сна.