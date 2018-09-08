В ЮАР жираф искусал туристов до полусмерти

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В заповеднике диких животных в городе Хоэдспруит жираф напал на туристку из США и ее трехлетнего сына, сообщает Daily Mail.

Сейчас 35-летняя Кэти Уильямс и ее трехлетний сын находятся в больнице в Йоханнесбурге в критическом, но стабильном состоянии.

Предположительно, самка жирафа, которая находилась с двухмесячным детенышем у дома Уильямс, внезапно набросилась на женщину с ребенком и искусала их. Это увидел муж, Сэм Уильямс – ему удалось отогнать животное, после чего он вызвал скорую.