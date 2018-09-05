Туристы из стран дальнего зарубежья стали чаще посещать Россию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2018 года иностранные граждане совершили 10,9 миллионов поездок в Россию, сообщает Росстат.

Граждане стран СНГ путешествовали по России чаще – на их долю пришлось 6,5 миллионов поездок, а туристы из стран дальнего зарубежья совершили 4,4 миллионов поездок.

При этом количество последних выросло на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 29% увеличилось число туристов из Кореи, на 20% стало больше путешественников из США, Великобритании, Китая, Испании, Израиля и Турции.