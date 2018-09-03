Самый лучший пляж. Как российские курорты получают международное признание

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Шесть пляжей Большого Сочи отмечены международным экологическим знаком "Голубой флаг", есть такие пляжи и в Калининградской области, и в Крыму, несколько готовятся пройти сертификацию перед следующим сезоном. О том, за что курортам вручают "Голубой флаг" и как его добиться, — в материале РИА Новости.

Высокий стандарт

"Голубой флаг" — международный сертификат, присуждаемый с 1987 года некоммерческой организацией "Фонд экологического образования" (FEE) пляжам и причалам за соответствие самым высоким стандартам качества.

Всего на данный момент выдано 4554 таких сертификата. В России отмечены пляжи "Чайка", "Имеретинка-1", пляж имени Мориса Тореза, пляжи "Приморский-1", "Рэдиссон Блю", "Бархатные сезоны" в Краснодарском крае, Янтарный пляж в Калининградской области, Массандровский пляж в Ялте.

Помимо безукоризненной экологической обстановки, пляжи должны располагать службой спасения, а также возможностью оказать неотложную медицинскую помощь. При этом все отмеченные "Голубым флагом" пляжи — общедоступные, и для маломобильных людей предусмотрены пандусы, удобные спуски, специально оборудованные раздевалки и душевые.

Пляж "Чайка", Краснодарский край

Это один из самых комфортных и красивых пляжей Большого Сочи. Отлично подходит как для шумных молодежных компаний, так и для семей с маленькими детьми. Есть уютные бунгало, качели, детская площадка, кальяны, напитки — все, что нужно для отдыха.

"Приехали и удивились преобразившейся набережной: красиво, чисто. Фонтан, можно вкусно поесть и отдохнуть на берегу моря", — пишут туристы.

"Имеретинка-1" (курорт "Роза Хутор"), Краснодарский край

"Пляж, над которым развевается "Голубой флаг", гарантирует отдыхающим свободный доступ, чистую воду, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта", — говорится на сайте курорта.

Прогулочная зона, велодорожка, где могут разъехаться три велосипедиста, чистое море — все это заставляет гостей курорта возвращаться туда снова и снова.

Пляж имени Мориса Тореза, Краснодарский край

Один из главных пляжей Сочи, находится в середине Центральной набережной, так что там бывает многолюдно.

Публикация от this.is.sochi (@this.is.sochi) 30 Июн 2018 в 7:15 PDT

Есть душ, навесы, лежаки, раздевалки, медпункт, прокат катамаранов, качелей.

"Приморский-1", Краснодарский край

Это один из самых посещаемых пляжей в Сочи. Вход бесплатный, но есть платные услуги — аренда лежака, качелей, бунгало, рассчитанного максимум на четырех человек.

Туристы в отзывах отмечают чистоту берега и моря. Кому-то может быть некомфортно ходить по крупной гальке — предусмотрены специальные деревянные настилы, а вход в море пологий и удобный.

Пляж "Рэдиссон Блю", Краснодарский край

© Фото : Пресс-служба Radisson Hotel Group Пляж у отеля © Фото : Пресс-служба Radisson Hotel Group Пляж у отеля

Находится напротив самого знаменитого олимпийского объекта — стадиона "Фишт".

Для гостей — шезлонги и зонты, тиковые дорожки, кабинки для переодевания, душ. Имеются также детский уголок, спортивная площадка и VIP-зона.

"Бархатные сезоны", Краснодарский край

Пляж оборудован всем необходимым: лежаки и зонты, раздевалки и душевые, аэрарий и массажная зона, игровая площадка и детская зона для купания.

Публикация от Город-отель "Бархатные сезоны" (@bhsezony) 5 Июл 2018 в 8:49 PDT

Территория пляжа позволяет очень комфортно отдыхать людям с разными предпочтениями: есть "густонаселенные" зоны, а можно позагорать и в одиночестве.

Уютно, как дома

Гости пляжа "Янтарный" в Калининградской области отмечают чистоту, широкую береговую полосу, удобный деревянный променад, потрясающую природу — к побережью ведет очень красивый парк.

"Ваш пляж называют домашним. Почему? Потому, что уютно, как дома! У вас действительно круто, спасибо", — пишет в отзыве на странице пляжа в соцсети Виолетта Сергель.

На пляже регулярно проходят благотворительные акции.

Согласно рейтингу аналитического агентства "ТурСтат", Массандровский пляж (Ялта) — лучший в стране.

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа Массандровский пляж © Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа Массандровский пляж

"Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России. <…> Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей", — сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Нужно больше

"Выбор туриста связан, как правило, не с качеством пляжа, а с курортами или отелями, — рассказывает руководитель туроператорской компании Сергей Ромашкин. — Клиенты хотят поехать не на какой-то конкретный пляж, а, например, на Южный берег Крыма или в Сочи".

По его словам, "Голубых флагов" на сотни километров российского побережья, конечно, немного, должно быть в десятки раз больше.

"Прогноз поступлений от курортного сбора в 2018 году в Сочи — более 36 миллионов рублей, за счет них мы планируем обустроить точки фотографирования для туристов, набережные и пляжи", — информировал РИА Новости начальник управления курортов города Сергей Доморат.

Постепенно чистота воды и прибрежных зон на российских курортах повышается, власти предотвращают незаконные стоки в море, штрафуют арендаторов, которые плохо следят за пляжами.

Так что голубые флаги со временем наверняка появятся и на других российских курортах — стоит только улучшить качество пляжей и подтвердить это в Blue Flag International.

Двадцать проб воды

Чтобы получить экологический сертификат "Голубой флаг", муниципалитет или арендатор пляжа или марины должен подать заявку национальному оператору программы, приложив все необходимые документы.

"Перед подачей заявки пляжу, делающему это впервые, необходимо сдать 20 проб воды на соответствие требуемым микробиологическим параметрам, — говорит представитель национальной организации — оператора программы в России СПб ОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики" Галина Цветкова. — Также должны быть полностью соблюдены условия программы "Голубой флаг" по физико-химическим характеристикам".

"Пробы можно сдать в течение одного сезона, можно — в течение двух, так как пробы недешевые, — поясняет эксперт. — Сейчас пилотный период проходят несколько пляжей: не менее трех в Сочи, один — в Калининградской области". Всего в рамках программы "Голубой флаг" для пляжей разработано и утверждено 33 критерия, из них 30 — обязательные.

Заявки отправляются в международное жюри, которое и решает, какие пляжи можно отметить "Голубым флагом".

Экологический сертификат выдается на один сезон, при этом контроль производится на национальном и международном уровне, эксперты посещают пляжи с проверками. При желании пляжа продолжить участие в программе в следующем году заявка подается заново.

"В 2017-м на некоторых пляжах Сочи не было питьевых фонтанчиков, контейнеров для раздельного сбора мусора, приспособлений для спуска к воде людей с ограниченными физическими возможностями, — рассказывает Галина Цветкова. — Уверена, что в 2019 году "Голубых флагов" в России прибавится".

Пока, по словам эксперта, непонятна ситуация с пляжем в Ялте: на официальном сайте Blue Flag International Массандровский пляж отнесен к Украине.

"Национальные операторы программы есть и в России, и на Украине. Ко мне обращаются представители крымских пляжей, но заявку на получение флага Массандровским пляжем подавали украинские представители, — поясняет Галина Цветкова. — Месяц назад я отправила в головную организацию — Фонд экологического образования — очередной запрос. Прошло уже более четырех лет с момента присоединения Крыма к России, а его пляжи выпали из программы. Надеюсь, ситуация прояснится, пляжи там достойные".

В любом случае крымским пляжам стоит бороться за "Голубые флаги". Стандарты известны: российское представительство готово сообщить все нормативы, которые нужно выполнить. И тогда уже абсолютно неважно, утвердят эти пляжи в головном офисе "Голубого флага" в Европе именно как российские или нет. Главное, чтобы они соответствовали высоким мировым стандартам.