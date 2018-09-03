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Самый лучший пляж. Как российские курорты получают международное признание
08:0003.09.2018
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Девушка с ноутбуком на пляже
© Fotolia / Creativa Images

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Шесть пляжей Большого Сочи отмечены международным экологическим знаком "Голубой флаг", есть такие пляжи и в Калининградской области, и в Крыму, несколько готовятся пройти сертификацию перед следующим сезоном. О том, за что курортам вручают "Голубой флаг" и как его добиться, — в материале РИА Новости.

Высокий стандарт

© РИА Новости / Михаил МокрушинНабережная города Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Набережная города Сочи

"Голубой флаг" — международный сертификат, присуждаемый с 1987 года некоммерческой организацией "Фонд экологического образования" (FEE) пляжам и причалам за соответствие самым высоким стандартам качества.

Всего на данный момент выдано 4554 таких сертификата. В России отмечены пляжи "Чайка", "Имеретинка-1", пляж имени Мориса Тореза, пляжи "Приморский-1", "Рэдиссон Блю", "Бархатные сезоны" в Краснодарском крае, Янтарный пляж в Калининградской области, Массандровский пляж в Ялте.

Помимо безукоризненной экологической обстановки, пляжи должны располагать службой спасения, а также возможностью оказать неотложную медицинскую помощь. При этом все отмеченные "Голубым флагом" пляжи — общедоступные, и для маломобильных людей предусмотрены пандусы, удобные спуски, специально оборудованные раздевалки и душевые.

Пляж "Чайка", Краснодарский край

Это один из самых комфортных и красивых пляжей Большого Сочи. Отлично подходит как для шумных молодежных компаний, так и для семей с маленькими детьми. Есть уютные бунгало, качели, детская площадка, кальяны, напитки — все, что нужно для отдыха.

"Приехали и удивились преобразившейся набережной: красиво, чисто. Фонтан, можно вкусно поесть и отдохнуть на берегу моря", — пишут туристы.

"Имеретинка-1" (курорт "Роза Хутор"), Краснодарский край

© Фото : курорт "Роза Хутор"Пляж курорта "Роза Хутор"
© Фото : курорт "Роза Хутор"
Пляж курорта "Роза Хутор"

"Пляж, над которым развевается "Голубой флаг", гарантирует отдыхающим свободный доступ, чистую воду, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта", — говорится на сайте курорта.

Прогулочная зона, велодорожка, где могут разъехаться три велосипедиста, чистое море — все это заставляет гостей курорта возвращаться туда снова и снова.

Пляж имени Мориса Тореза, Краснодарский край

Один из главных пляжей Сочи, находится в середине Центральной набережной, так что там бывает многолюдно.

Есть душ, навесы, лежаки, раздевалки, медпункт, прокат катамаранов, качелей.

"Приморский-1", Краснодарский край

CC BY 4.0 / Niklitov / Голубой флаг 2018 года пляжа Приморский города СочиГолубой флаг пляжа "Приморский" в городе Сочи
CC BY 4.0 / Niklitov / Голубой флаг 2018 года пляжа Приморский города Сочи
Голубой флаг пляжа "Приморский" в городе Сочи

Это один из самых посещаемых пляжей в Сочи. Вход бесплатный, но есть платные услуги — аренда лежака, качелей, бунгало, рассчитанного максимум на четырех человек.

Туристы в отзывах отмечают чистоту берега и моря. Кому-то может быть некомфортно ходить по крупной гальке — предусмотрены специальные деревянные настилы, а вход в море пологий и удобный.

Пляж "Рэдиссон Блю", Краснодарский край

© Фото : Пресс-служба Radisson Hotel GroupПляж у отеля
© Фото : Пресс-служба Radisson Hotel Group
Пляж у отеля

Находится напротив самого знаменитого олимпийского объекта — стадиона "Фишт".

Для гостей — шезлонги и зонты, тиковые дорожки, кабинки для переодевания, душ. Имеются также детский уголок, спортивная площадка и VIP-зона.

"Бархатные сезоны", Краснодарский край

Пляж оборудован всем необходимым: лежаки и зонты, раздевалки и душевые, аэрарий и массажная зона, игровая площадка и детская зона для купания.

Территория пляжа позволяет очень комфортно отдыхать людям с разными предпочтениями: есть "густонаселенные" зоны, а можно позагорать и в одиночестве.

Уютно, как дома

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМама с дочкой на пляже поселка "Янтарный" в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мама с дочкой на пляже поселка "Янтарный" в Калининградской области

Гости пляжа "Янтарный" в Калининградской области отмечают чистоту, широкую береговую полосу, удобный деревянный променад, потрясающую природу — к побережью ведет очень красивый парк.

"Ваш пляж называют домашним. Почему? Потому, что уютно, как дома! У вас действительно круто, спасибо", — пишет в отзыве на странице пляжа в соцсети Виолетта Сергель.

На пляже регулярно проходят благотворительные акции.

Согласно рейтингу аналитического агентства "ТурСтат", Массандровский пляж (Ялта) — лучший в стране.

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж
Массандровский пляж, Крым. Архивное фото
© Пресс-служба Массандровсокго пляжа
Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России

"Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России. <…> Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей", — сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Нужно больше

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центральный пляж в Анапе

"Выбор туриста связан, как правило, не с качеством пляжа, а с курортами или отелями, — рассказывает руководитель туроператорской компании Сергей Ромашкин. — Клиенты хотят поехать не на какой-то конкретный пляж, а, например, на Южный берег Крыма или в Сочи".

По его словам, "Голубых флагов" на сотни километров российского побережья, конечно, немного, должно быть в десятки раз больше.

Отдыхающие на центральном пляже Алушты
© РИА Новости / Андрей Иглов
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"Прогноз поступлений от курортного сбора в 2018 году в Сочи — более 36 миллионов рублей, за счет них мы планируем обустроить точки фотографирования для туристов, набережные и пляжи", — информировал РИА Новости начальник управления курортов города Сергей Доморат.

Постепенно чистота воды и прибрежных зон на российских курортах повышается, власти предотвращают незаконные стоки в море, штрафуют арендаторов, которые плохо следят за пляжами.

Так что голубые флаги со временем наверняка появятся и на других российских курортах — стоит только улучшить качество пляжей и подтвердить это в Blue Flag International.

Двадцать проб воды

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПляж в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пляж в Сочи

Чтобы получить экологический сертификат "Голубой флаг", муниципалитет или арендатор пляжа или марины должен подать заявку национальному оператору программы, приложив все необходимые документы.

Сардиния. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко
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"Перед подачей заявки пляжу, делающему это впервые, необходимо сдать 20 проб воды на соответствие требуемым микробиологическим параметрам, — говорит представитель национальной организации — оператора программы в России СПб ОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики" Галина Цветкова. — Также должны быть полностью соблюдены условия программы "Голубой флаг" по физико-химическим характеристикам".

"Пробы можно сдать в течение одного сезона, можно — в течение двух, так как пробы недешевые, — поясняет эксперт. — Сейчас пилотный период проходят несколько пляжей: не менее трех в Сочи, один — в Калининградской области". Всего в рамках программы "Голубой флаг" для пляжей разработано и утверждено 33 критерия, из них 30 — обязательные.

Заявки отправляются в международное жюри, которое и решает, какие пляжи можно отметить "Голубым флагом".

Экологический сертификат выдается на один сезон, при этом контроль производится на национальном и международном уровне, эксперты посещают пляжи с проверками. При желании пляжа продолжить участие в программе в следующем году заявка подается заново. 

© Depositphotos / AnnaTamilaДевушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / AnnaTamila
Девушка с ноутбуком на пляже

"В 2017-м на некоторых пляжах Сочи не было питьевых фонтанчиков, контейнеров для раздельного сбора мусора, приспособлений для спуска к воде людей с ограниченными физическими возможностями, — рассказывает Галина Цветкова. — Уверена, что в 2019 году "Голубых флагов" в России прибавится".

Пятизвездочный отель Мрия Резорт в Ялте
© РИА Новости / Артем Креминский
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Пока, по словам эксперта, непонятна ситуация с пляжем в Ялте: на официальном сайте Blue Flag International Массандровский пляж отнесен к Украине.

"Национальные операторы программы есть и в России, и на Украине. Ко мне обращаются представители крымских пляжей, но заявку на получение флага Массандровским пляжем подавали украинские представители, — поясняет Галина Цветкова. — Месяц назад я отправила в головную организацию — Фонд экологического образования — очередной запрос. Прошло уже более четырех лет с момента присоединения Крыма к России, а его пляжи выпали из программы. Надеюсь, ситуация прояснится, пляжи там достойные".

В любом случае крымским пляжам стоит бороться за "Голубые флаги". Стандарты известны: российское представительство готово сообщить все нормативы, которые нужно выполнить. И тогда уже абсолютно неважно, утвердят эти пляжи в головном офисе "Голубого флага" в Европе именно как российские или нет. Главное, чтобы они соответствовали высоким мировым стандартам.

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