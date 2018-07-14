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Краснодарский край готовится к старту эксперимента по курортному сбору
03:1414.07.2018
0600
Отдыхающие на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости, Михаил Волкодав. Курортный сбор, эксперимент по введению которого в Краснодарском крае был перенесен с 1 мая на 16 июля, до окончания чемпионата мира по футболу, с понедельника начнут взимать в восьми экспериментальных территориях региона.

Местные власти готовы к вступлению в силу нового закона и планируют вкладывать собранные средства в строительство и модернизацию инфраструктуры. Представитель крупного курортного бизнеса также заявляет о готовности к введению сбора. При этом владельцы небольших отелей, пансионатов и квартир в частном секторе обращают внимание на сложность механизма реализации.

Десять рублей в сутки

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© РИА Новости / Александр Ковалев
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В Краснодарском крае эксперимент охватил Сочи, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). Срок начала эксперимента в регионе был перенесен с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, приезжавшие на чемпионат мира по футболу. Установленный в Краснодарском крае размер сбора — десять рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители края.

Гостиницы, дома отдыха и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять собранные средства в краевой бюджет, откуда в последующем деньги будут направляться на развитие курортной инфраструктуры экспериментальных территорий.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры

По предварительным расчетам краевых властей, поступления от сбора в 2018 году составят 70 миллионов рублей. "Средства направят в краевой бюджет, в Фонд развития курортной инфраструктуры, затем они будут в полном объеме переданы в муниципалитеты, где были собраны", – сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Губернатор уточнил, что деньги можно будет потратить только на развитие курортной инфраструктуры. Конкретные предложения города и районы уже готовят, все они будут рассмотрены Общественным советом при региональном минкурортов, куда войдут представители отраслевых ассоциаций, отельеры, общественники и эксперты.

"Прогноз поступлений от курортного сбора в 2018 году в Сочи – более 36 миллионов рублей, за счет них мы планируем обустроить точки фотографирования для туристов, набережные и пляжи", — сообщил РИА Новости начальник управления курортов города Сергей Доморат. Он добавил, что в местной администрации создан специальный отдел, сотрудниками которого во время подготовки к эксперименту проводилась разъяснительная работа с представителями санаторно-курортного комплекса и который в дальнейшем будет следить за соблюдением закона, в том числе и составлять протоколы на "уклонистов".

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"К 16 июля Сочи будет полностью готов к проведению эксперимента", — пообещал Доморат.

Такая же разъяснительная работа с 2017 года проводилась и в Геленджике, рассказала РИА Новости начальник управления курортами города Марина Чертогова. По ее словам, курорт рассчитывает собрать более 15 миллионов рублей и также направить их на курортную инфраструктуру.

Курорты готовы

Гендиректор АО "Адлеркурорт" Валерий Усачев отметил, что открытие Крымского моста и повышение доступности курортов полуострова ставит Краснодарский край в новые условия: теперь чтобы конкурировать за туристов, нужно повышать качество инфраструктуры.

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"С этой точки зрения вложение денег в собственную инфраструктуру – правильное решение", — отмечает он.

Усачев считает, что его предприятие в перспективе может приносить в бюджет около миллиона рублей в год, и надеется, что эти деньги пойдут на усовершенствование инфраструктуры Адлера. Он уверен, что технических проблем не будет: персонал имеет достаточный опыт и справится с администрированием. "Хотя, конечно, понадобится какое-то время, чтобы "откатать" механизм", — сказал Усачев.

Замдиректора анапского пансионата "Морские рифы" Владимира Бондаренко отметила, что потребуется время, чтобы оценить, эффективно ли расходуются собранные средства. "Есть негативный опыт с уборкой пляжей. Администрации мы платим, а пляжи никто не убирает. А теперь еще курортный сбор. Посмотрим по итогам, куда на самом деле пойдут эти деньги", — говорит она.

Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Руководитель гостевого дома "Отель Прованс" в Горячем Ключе Лев Парциков, в свою очередь, прогнозирует, что из-за сложности механизма сбора расходы предпринимателей на администрирование могут существенно превысить бюджетный эффект от него. Он отмечает, что турпоток в здравницах и санаториях формируют преимущественно освобожденные от уплаты сбора туристы выходного дня из близлежащих территорий и льготники, которые приезжают на лечение.

"Анализ по одному из санаториев показал, что за четыре месяца там удастся собрать 12 тысяч рублей, а на зарплату человеку, который будет заниматься отчетностью, придется тратить 15-20 тысяч ежемесячно", — резюмирует Парциков.

Штрафы для неплательщиков

За неуплату курортного сбора законом предусмотрены административные штрафы: для туристов – от 500 до 2 тысяч рублей, для гостиниц и здравниц – от 5 до 15 тысяч. Обязанность по составлению протоколов на нарушителей закон возложил на муниципалитеты.

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Однако министерство курортов и туризма Краснодарского края поясняет, что главная задача сегодня – не выписывание штрафов. "Нужно понимать, что это эксперимент, реализация которого еще только оттачивается на практике… Его цель в первый год – выработка механизма сбора, налаживание взаимодействия между всеми участниками эксперимента", — отметили в ведомстве.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году – 50 рублей. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. От уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

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14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
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