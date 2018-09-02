Запах грязных носков с луком. Туристка искала лучший дуриан в 12 странах

МОСКВА, 2 сент — РИА Новости. Американка объехала 12 азиатских стран, "охотясь" за "королем фруктов" — дурианом, известным своим специфическим запахом. Она узнала, как есть его круглый год, чем он пахнет и как отличается вкус плодов из разных стран.

Когда 29-летняя Линдси Гасик десять лет назад впервые попробовала дуриан, ей обещали "открытие чакр", рассказывает CNN. "Такого действия я не заметила, как и вкуса не распробовала, но дуриан изменил мою жизнь, это точно", — вспоминает девушка.

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 2 Июл 2018 в 8:22 PDT

Буквально через пару дней у Линдси был день рождения, и она решила сделать себе подарок – купила за 13 долларов дуриан в соседнем азиатском магазине, порезала его ножом для хлеба и съела в ближайшем парке.

"Я не думала, что он плохо пахнет, а вкус мне напомнил французское ванильное мороженное", — рассказывает Линдси.

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 3 Июл 2018 в 8:43 PDT

После окончания колледжа Линдси отправилась в путешествие по Юго-Восточной Азии, во время которого узнала про то, что сезон дуриана совпадает с сезоном дождей, который в разных странах выпадает на разное время. Так ей пришла в голову идея "охоты на дуриан": посещать страны Азии в то время, когда там поспевают эти необычные плоды.

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 27 Май 2018 в 9:01 PDT

В первый год девушка объехала девять стран: Индонезию, Филиппины, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Шри-Ланку, Бруней, Малайзию и Сингапур. Линдси делилась информацией о своих находках в блоге, который очень быстро стал популярным. Оказалось, что многим интересен одиозный фрукт.

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 28 Июн 2018 в 7:46 PDT

Девушка рассказывает, что в мире насчитывается более тысячи сортов дуриана, которые растут в тропических широтах от Гавайских островов до Борнео и Коста-Рики, но только 130 из них официально зарегистрированы. Линдси уже попробовала не менее 65 со вкусом кофе, молочного и белого шоколада, кокосового крема, виски, вина.

"Самый вкусные дуриан я нашла в Малайзии, в штате Пинанг, — рассказывает девушка. – Он был очень мягким, покрытым хрупкой кожей, которая рвалась прямо в руках, обнажая мякоть оранжевого цвета со сложным сливочным вкусом".

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 30 Авг 2018 в 3:06 PDT

Вкус плода зависит от того, когда его собрали, пишет Линдси в своем блоге.

"В Таиланде предпочитают снимать дуриан с дерева пораньше, что позволяет хранить его дольше, — рассказывает девушка. – Такие плоды крахмалистые, сладкие и имеют более мягкий аромат. А вот в Малайзии дуриану дают полностью созреть и упасть на землю. Такие плоды обладают выраженным запахом и маслянистым вкусом".

Публикация от Lindsay Gasik (@durianwriter) 5 Авг 2018 в 7:45 PDT

Некоторые сравнивают запах дуриана с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком. Линдси объясняет, что пахнут только полностью созревший плоды, а запах несозревшего дуриана похож скорее на только что скошенную траву.

"Если вы ищите способ разнообразить свою жизнь – присоединяйтесь к моей "охоте на дуриан", — говорит Линдси. – Это приведёт вас к незабываемым приключениям и позволит познакомиться с новыми людьми".