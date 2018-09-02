Запах грязных носков с луком. Туристка искала лучший дуриан в 12 странах

МОСКВА, 2 сент — РИА Новости. Американка объехала 12 азиатских стран, "охотясь" за "королем фруктов" — дурианом, известным своим специфическим запахом. Она узнала, как есть его круглый год, чем он пахнет и как отличается вкус плодов из разных стран.
Когда 29-летняя Линдси Гасик десять лет назад впервые попробовала дуриан, ей обещали "открытие чакр", рассказывает CNN. "Такого действия я не заметила, как и вкуса не распробовала, но дуриан изменил мою жизнь, это точно", — вспоминает девушка.
Буквально через пару дней у Линдси был день рождения, и она решила сделать себе подарок – купила за 13 долларов дуриан в соседнем азиатском магазине, порезала его ножом для хлеба и съела в ближайшем парке.
"Я не думала, что он плохо пахнет, а вкус мне напомнил французское ванильное мороженное", — рассказывает Линдси.
После окончания колледжа Линдси отправилась в путешествие по Юго-Восточной Азии, во время которого узнала про то, что сезон дуриана совпадает с сезоном дождей, который в разных странах выпадает на разное время. Так ей пришла в голову идея "охоты на дуриан": посещать страны Азии в то время, когда там поспевают эти необычные плоды.
В первый год девушка объехала девять стран: Индонезию, Филиппины, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Шри-Ланку, Бруней, Малайзию и Сингапур. Линдси делилась информацией о своих находках в блоге, который очень быстро стал популярным. Оказалось, что многим интересен одиозный фрукт.
Девушка рассказывает, что в мире насчитывается более тысячи сортов дуриана, которые растут в тропических широтах от Гавайских островов до Борнео и Коста-Рики, но только 130 из них официально зарегистрированы. Линдси уже попробовала не менее 65 со вкусом кофе, молочного и белого шоколада, кокосового крема, виски, вина.
"Самый вкусные дуриан я нашла в Малайзии, в штате Пинанг, — рассказывает девушка. – Он был очень мягким, покрытым хрупкой кожей, которая рвалась прямо в руках, обнажая мякоть оранжевого цвета со сложным сливочным вкусом".
Вкус плода зависит от того, когда его собрали, пишет Линдси в своем блоге.
"В Таиланде предпочитают снимать дуриан с дерева пораньше, что позволяет хранить его дольше, — рассказывает девушка. – Такие плоды крахмалистые, сладкие и имеют более мягкий аромат. А вот в Малайзии дуриану дают полностью созреть и упасть на землю. Такие плоды обладают выраженным запахом и маслянистым вкусом".
Некоторые сравнивают запах дуриана с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком. Линдси объясняет, что пахнут только полностью созревший плоды, а запах несозревшего дуриана похож скорее на только что скошенную траву.
"Если вы ищите способ разнообразить свою жизнь – присоединяйтесь к моей "охоте на дуриан", — говорит Линдси. – Это приведёт вас к незабываемым приключениям и позволит познакомиться с новыми людьми".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.