Представитель туроператора сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Одна российская туристка, пострадавшая в ДТП с автобусом в Турции, была госпитализирована. Диагноз уточняется, по предварительным данным она получила ушибы. В госпитале с ней находится представитель компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

В компании также заявили, что девять пассажиров улетели на своем рейсе в Москву, остальные 12 осмотрены врачами, получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

Самолет с туристами, которые отказались от медицинской помощи и вылетели в Россию, уже приземлился в Москве.

"Принимающая сторона и страховая компания занимаются решением вопросов, связанных с обратными авиабилетами и размещением до вылета. С туристами находятся сотрудники туроператора и оказывают всю необходимую поддержку и помощь. Ввиду высокого сезона загрузка самолетов максимальная, по этой причине поиск авиабилетов занимает некоторое время", — заявила Алена Хитрова, руководитель PR-отдела ANEX Tour.

Напомним, что сегодня около 5:00 произошла авария с участием автобуса с российскими туристами, о которой сообщили турецкие СМИ. Также в Ростуризме заявили, что пострадавшие в ДТП россияне получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает.