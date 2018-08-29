В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR arkadan çarptıhttps://t.co/FzRtUdno0j pic.twitter.com/YvlidWE82k— NTV (@ntv) 29 августа 2018 г.
Ранее о произошедшей около 5:00 в среду (время совпадает с мск) аварии сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.
"Мы проверяем эту информацию, уточняем, что произошло", — сказал собеседник агентства.
Позднее в генконсульстве сообщили, что одиннадцать россиян получили ранения.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erN pic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.