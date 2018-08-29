В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

Ранее о произошедшей около 5:00 в среду (время совпадает с мск) аварии сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.

"Мы проверяем эту информацию, уточняем, что произошло", — сказал собеседник агентства.

Позднее в генконсульстве сообщили, что одиннадцать россиян получили ранения.