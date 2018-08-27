Спасатели нашли в горах Казахстана заблудившихся туристок из Испании

АСТАНА, 27 авг — РИА Новости. Двух туристок из Испании, заблудившихся в горах Алма-Аты, нашли спасатели, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его данным, в воскресенье в Республиканский оперативно-спасательный отряд Алма-Аты поступила информация о том, что две девушки потерялись в районе Большого Алматинского пика. Оперативная группа и кинологический расчет выехали на место проведения поисково-спасательных работ.

"Спасатели нашли и благополучно спустили с горы потерявшихся туристок", — сказал Иманкулов.

По его словам, заблудившиеся женщины — гражданки Испании.

"Они были доставлены до личного автотранспорта, в медицинской помощи не нуждались", — отметил Иманкулов.