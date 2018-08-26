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Навигатор такое не покажет! Десять самых красивых станций метро в мире
10:4026.08.2018
(обновлено:10:45 26.08.2018)
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Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Метро для любого мегаполиса – это не просто подземная железная дорога, а часто целый город под землей, живущий по своим правилам.  Какие станции метро успели стать достопримечательностями, обязательными к посещению — в материале РИА Новости.

"Комсомольская", Москва, Россия

Станция, получившая свое название по Комсомольской площади, была открыта 30 января 1952 года. Темой оформления станции стала фраза: "Слава победоносному русскому оружию", а сюжетами — знаковые эпизоды истории России. Изначально восемь огромных мозаик на своде иллюстрировали речь Сталина на параде 7 ноября 1941 года, в которой упоминались Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов, а также тот самый исторический парад, взятие рейхстага и парад Победы 1945 года. Три последние мозаики были изменены в 1961 году после осуждения культа личности Сталина.

"Маяковская", Москва, Россия

"Маяковская" создана в стиле "сталинского ампира" и была открыта 11 сентября 1938 года. Настоящее украшение станции  — 34 мозаичные панно, созданные по эскизам советского живописца Александра Дейнеки из цикла "Авиация". С ними же связан и небольшой архитектурный недостаток – увидеть мозаики можно только находясь под ними. Тем не менее, художественные и конструктивные достоинства "Маяковской" оценили уже через год после постройки: жюри Всемирной выставки в Нью-Йорке вручило ей Гран-При.

Также интересны арочные металлические элементы, изготовленные на заводе "Дирижаблестрой", которые значительно усиливают конструкцию станции, а также позволяют сделать "фокус с монеткой" — запустить ее с одной стороны и "поймать" на другой.

"Автово", Санкт-Петербург, Россия

© Depositphotos / Toshket Cтанция Петербургского метрополитена "Автово"
© Depositphotos / Toshket
Cтанция Петербургского метрополитена "Автово"

"Автово" одна из красивейших станций метро в Северной столице, темой оформления которой стала героическая оборона города во время Отечественной войны. Такой выбор не случаен – именно в этих местах проходила передняя линия обороны Ленинграда.

Больше половины колонн станции отделаны прозрачным стеклом, однако через него не видно бетонных опор.

Этого эффекта удалось достичь благодаря гранению обратной стороны стеклянных панелей: свет отражается раньше, чем достигает бетона, и прозрачное стекло перестает просвечивать.

Solna Centrum, Стокгольм, Швеция

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа станции "Сольна cентрум" стокгольмского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
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На станции "Сольна cентрум" стокгольмского метрополитена

Solna Centrum была построена в середине 1970 годов, и ее оформление посвящено особенно актуальной на тот момент теме защиты окружающей среды. Станция высечена в скальном массиве, окрашенную в зеленый и красный цвет  текстуру которого и могут видеть пассажиры. 

Formosa Boulevard, Гаосюн, Тайвань

CC BY 2.0 / 思弦 張 / Formosa Boulevard Station-Formosa Boulevard Station Станция метро Formosa Boulevard в городе Гаосюн, Тайвань
CC BY 2.0 / 思弦 張 / Formosa Boulevard Station-Formosa Boulevard Station
Станция метро Formosa Boulevard в городе Гаосюн, Тайвань

Станция метро "Бульвар Формоза" оформлена необычно – стеклянными панелями, площадь которых составляет более четырех тысяч квадратных метров. На куполе, созданном художником Нарциссом  Квольятой,  раскрываются четыре темы человеческой жизни: "вода" – прародитель жизни, "земля" – процветание, "свет" – творческий дух и "огонь" – разрушение и возрождение.

City Hall, Нью-Йорк, США

CC BY 4.0 / Rhododendrites / The defunct City Hall subway station in New York City, closed since 1945 Станция метро "City Hall" в Нью-Йорке
CC BY 4.0 / Rhododendrites / The defunct City Hall subway station in New York City, closed since 1945
Станция метро "City Hall" в Нью-Йорке

Эту станцию проектировали как эталонную для метрополитена Нью-Йорка, но прослужить ей пришлось чуть больше сорока лет – с 1904 по 1945 годы. Особенностью City Hall  было то, что она располагалась на дугообразном участке пути, что позволяло поездам тут же разворачиваться и следовать в обратном направлении.

Это помешало модернизировать ее для обслуживания поездов нового поколения, более длинных, чем предшествующие. Увидеть станцию можно и сейчас – достаточно не выходить на конечной поезда №6.

Olaias, Лиссабон, Португалия

© AFP 2018 / Miguel Riopa Станция метро "Olaias" в Лиссабоне, Португалия
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Станция метро "Olaias" в Лиссабоне, Португалия

Открытие этой станции было приурочено к  проведению в Лиссабоне World Expo в 1998 году. Над эклектичным оформлением Olaias работали пять художников, которые решили объединить массивные железные колонны и высокий полоток, украшенный разноцветными стеклянными плитами, похожими на лоскутное одеяло.

Tünel, Стамбул, Турция

CC BY-SA 2.5 / bertilvidet / Поезд на станции КаракёйСтанция Тюнеля в Стамбуле, Турция
CC BY-SA 2.5 / bertilvidet / Поезд на станции Каракёй
Станция Тюнеля в Стамбуле, Турция

Tünel — это подземный фуникулер, который был открыт в 1875 году и считается одним из старейших ныне действующих в своем роде. Сейчас он объединяет две станции: Каракёй (нижняя) и Бейоглу (верхняя). До конца 1960-х годов Tünel эксплуатировался в практически неизменном виде — на паровой тяге. Однако, в 1971 году он был модернизирован и переведен на электрическое питание.

Arts et Métiers, Париж

© AFP 2018 / Patrick KovarickСтанция метро "Arts et Métiers" в Париже
© AFP 2018 / Patrick Kovarick
Станция метро "Arts et Métiers" в Париже

Оформление этой станции стилизовано под знаменитое подводное судно "Наутилус" из романов Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" и "Таинственный остров". Пассажиры могут любоваться овальными стенами, медной обшивкой на толстых клепках, большими круглыми иллюминаторами и загадочными огромными шестернями под потолком в центре зала.

Toledo, Неаполь, Италия

© Depositphotos / CAHKTСтанция метро "Толедо" в Неаполе, Италия
© Depositphotos / CAHKT
Станция метро "Толедо" в Неаполе, Италия

Toledo  была открыта в сентябре 2012 года. За оформление отвечали два художника, которые мастерски создали эффект того, что вы находитесь внутри снежной пещеры, с потолка которой стекают капли воды.

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