Поедем — поглядим. Как выбрать надежный автопрокат в Крыму

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Воронцовский дворец в Алупке, пещерный город Чуфут-Кале неподалеку от Бахчисарая, Генуэзская крепость в Судаке — туристы в Крыму хотят не только полежать на пляже, но и посмотреть на достопримечательности. Лучший способ изучить полуостров — объехать его на автомобиле. Как выбрать надежный автопрокат, когда бронировать машину и на что обращать внимание в договоре аренды — в материале РИА Новости.

Рискнули и остались довольны

"Мы с семьей отдыхали в Керчи у родственников и решили съездить в Севастополь. Автобус не рассматривали из-за маленьких детей, оставался только автопрокат, — рассказывает домохозяйка из Подмосковья Яна Веселова. — Некоторые нас отговаривали: мол, обманут, депозит не вернут, втюхают машину в плохом состоянии. Мы рискнули и остались довольны: покатались на новой "Lada Granta", не успевали помыть перед сдачей, так с нас за это даже денег не взяли".

Следующий отпуск Яна рассчитывает снова провести в Крыму и так же возьмет машину напрокат: "Только будем бронировать заранее, чтобы выбрать автомобиль классом повыше".

Спрос растет

Крым располагает к автопутешествиям, отметил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Приехав в Ялту, нужно обязательно посетить Севастополь, из Евпатории прокатиться на дикие пляжи косы Беляус и к мысу Тарханкут, посмотреть на кайты в селе Межводное", — советует он.

"Открытие Крымского моста не снизило спрос на аренду автомобилей у отдыхающих, — объясняет Кирилл Антошин, основатель одной из компаний по прокату. — Это услуга для клиентов, которые предпочитают утомительной дороге через всю Россию двухчасовой авиаперелет. А таких туристов достаточно много".

© Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Начало автомобильного движения по Крымскому мосту © Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Начало автомобильного движения по Крымскому мосту

Это подтверждает директор по маркетингу межрегиональной сети прокатов Дмитрий Матвеев: "Спрос не просто не снизился — вырос процентов на двадцать, и многие компании увеличивают парк". По его словам, открытие моста позволило предложить клиентам новую услугу: брать автомобиль в Крыму и сдавать его в Сочи. И наоборот.

"Это очень востребовано, — поясняет эксперт. — Если в машине четыре человека, то экономия по сравнению с перелетом Симферополь — Сочи существенная. Некоторые специально прилетают в Сочи и едут на авто в Крым — порой получается дешевле, чем по воздуху".

Для новой опции нет никаких специфических требований, все стандартно, как для обычного проката: возраст 23+, минимум три года безаварийного вождения. Потребуются паспорт и (в некоторых компаниях) кредитная карта для блокировки на ней депозита.

Качество сервиса

Еще несколько лет назад на форумах водители рассказывали о негативном опыте аренды машин в Крыму: кто-то был недоволен аэрографией ("тигриная морда на капоте, по бортам — звездное небо и меховые чехлы на сиденьях"), кто-то — состоянием машины, некоторые жаловались на обнуление брони. Но теперь ситуация изменилась. Это подтверждают и эксперты рынка: в Крыму остались самые эффективные игроки, конкуренция обострилась, а качество выросло.

Что важно знать

© Depositphotos / OlezzoSimona Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля © Depositphotos / OlezzoSimona Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля

"В сентябре стоимость аренды упадет процентов на 30, — рассказывает Дмитрий Матвеев. — Если сейчас машина обойдется в полторы-две тысячи рублей в сутки, то в бархатный сезон сговоритесь на тысячу".

Но эксперты рекомендуют все-таки бронировать автомобиль заранее. На этом можно еще больше сэкономить — до 40-60 процентов.

Кирилл Антошин советует выбирать прокатную компанию, ориентируясь не только на стоимость аренды, но и на сумму страховки, а также призывает не волноваться насчет залога и ответственности. "По нашей статистике, страховые депозиты в Крыму используются не более чем в 11 процентах случаев аренды машин. Из них лишь четыре процента оборачиваются штрафами выше десяти тысяч рублей", — уверяет он.

Эксперты также рекомендуют подтверждать бронь распечатанным ваучером и, конечно, внимательно читать договор аренды.

Читайте договор

"Была неприятная история с одним из крымских автопрокатов: потребовали заплатить за царапину на двери, — рассказывает москвич Павел. — Но она была там и до меня! Я предложил вызвать полицию, и от меня отстали".

Первое, что необходимо сделать, если вы берете автомобиль в аренду, — составить акт приемки-передачи, где фиксируются все дефекты. "А в договоре обязателен пункт "Ответственность сторон", иначе с вас действительно попытаются получить компенсации в случае ДТП, — объясняет Елена Тадевосян, директор компании по защите прав автовладельцев. — Страховка обязательно прилагается к соглашению".

Предоставляемые клиентам автомобили должны проходить техобслуживание ежедневно, и данные о последнем вносятся в договор, добавляет эксперт.

Это исключит ситуации, когда авария происходит, скажем, из-за стершихся тормозных дисков, а виноватым делают водителя.