"Океанские" пляжи и яркие фестивали: что надо успеть увидеть в Крыму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. С начала года Крым посетили около 3,8 миллиона туристов, что на 27 процентов больше, чем годом ранее. Как удалось достигнуть таких показателей, какой должна быть адекватная стоимость авиаперелета в Крым и где на полуострове искать "океанские" пляжи, РИА Новости рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

© Фото : пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко © Фото : пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко

Эксперты сходятся во мнении, что один из важнейших факторов, вызвавших ощутимый рост турпотока, — улучшение транспортной доступности.

Аэропорт Симферополя обслужил более двух с половиной миллионов пассажиров, причем два миллиона прошли через новый терминал, запущенный в середине апреля.

В мае открылось дорожное сообщение через Крымский мост, по которому уже проехало более 1,4 миллиона машин, автобусов и мотоциклов. Сейчас строят федеральную трассу "Таврида" (окончание первого этапа строительства — конец 2018 года), а неделю назад из Севастополя в Ялту пустили "Комету" — пассажирское судно на подводных крыльях.

— Турпоток увеличился, потому что до полуострова теперь проще добираться, можно так сказать?

— Я бы сказал, что в этом сезоне все сложилось. Была и информационная кампания, запущенная с декабря прошлого года, и работа с базами размещения, которые удалось убедить не повышать цены по сравнению с предыдущим сезоном, а в некоторых случаях даже снизить.

По авиаперевозке — ведь мало просто запустить новый терминал аэропорта. Мы прилагаем большие усилия для снижения цены билетов, иногда это получается.

Я абсолютно уверен, что стоимость внутрироссийских перелетов очень высокая, адекватной мне кажется сумма в пределах десяти тысяч рублей за перелет Москва — Симферополь — Москва.

Крыму и другим регионам с туристическим потенциалом необходимо субсидирование или другое государственное регулирование.

© Фото : Крымский мост Крымский мост © Фото : Крымский мост Крымский мост

Крымский мост делает полуостров доступнее для туристов, но его роль не только в этом. С осени откроются грузовые перевозки, со следующего года — железнодорожная ветка, а значит, снизится стоимость товаров и продуктов, которые не производят в республике, что, конечно, скажется на отрасли.

Хотя уже в этом сезоне средняя загрузка по Крыму более 80%, а в Феодосийском и Судакском регионах, Большой Евпатории, Большой Алуште — практически сто процентов.

— Что сейчас делают в Крыму для увеличения организованного турпотока?

— Министерство курортов и туризма старается добиться большей лояльности отелей и санаториев, мы сводим их с туркомпаниями, пытаемся вместе разрешить сложные моменты. Я лично знаком с руководством и собственниками "большой пятерки" туроператоров. Они рассказывают, что уже увеличили поток, в том числе и на осень. Как и самостоятельным путешественникам, организованным важна стоимость перелета. И здесь могут отчасти помочь механизмы, доступные именно туроператорам: чартерные авиаперевозки и слоты на регулярных авиарейсах.

— Не возникли ли проблемы с пробками и недостатком парковок из-за увеличившегося трафика?

— Этим вопросом занимаются города, районы, поселки, и определенного прогресса удалось добиться. Например, в этом сезоне все парковки в Ялте — бесплатные. Предстоит еще много работы, но развитие транспортной логистики очень важно для региона.

Пробки во многом вызывает строительство федеральной трассы "Таврида", ограничивающее движение, например, в районе Феодосии. Но мы были к этому готовы и вместе с Минтрансом разработали объезды, представленные на специальной карте.

Так задействуются территории, лишенные туристического потока ранее: в селах местные власти могут организовать придорожные рынки, с обязательным соблюдением санитарных норм. Кстати, урожай фруктов, ягод, овощей — великолепный, а качество продуктов в Крыму — это наше дополнительное конкурентное преимущество.

К следующему сезону, когда трассу достоят, трудностей с дорожным движением поубавится. А вообще, Крым очень предрасположен к тому, чтобы путешествовать на машине: приехав в Ялту, нужно обязательно посетить Севастополь, из Евпатории прокатиться на дикие пляжи косы Беляус и к мысу Тарханкут, посмотреть на кайты в селе Межводное и так далее.

— Другая проблема курортных городов и поселков — инфраструктура. Как она решается?

— Для этого есть Федеральная целевая программа по развитию Крыма, которую продлили до 2022 года.

Логика такая: государство вкладывает деньги в строительство дорог, электрификацию, водоснабжение, водоотведение, очистку воды — создает площадки, куда может прийти инвестор. Например, на озере Чокрак уже есть такая площадка площадью в 65 гектаров с санаторно-курортным и рекреационным назначением, нужен только серьезный инвестор для создания современного бальнеологического комплекса.

Не только в Крыму, в целом по России внутренний туризм развивается, это одна из отраслей экономики, способных генерировать много рабочих мест. Я также считаю, что туристическая отрасль — крайне перспективное направление для развития малого и ультрамалого бизнеса.

— Кто и как следит за состоянием пляжей?

— За них лично отвечают мэры городов, главы администраций районов, а министерство занимается ежедневным мониторингом. У каждого пляжа есть пользователь, который перед началом сезона определялся на конкурсе или уже был закреплен ранее на длительный срок. Он отвечает за уборку, обеспечивает свободный подход к морю, устанавливает навесы, зонты, лежаки, организовывает санитарные зоны и спасательные пункты. При этом доступ на пляж должен быть свободным, деньги можно брать только за дополнительные услуги.

В этом году, по сравнению с прошлым, в Крыму стало на 50 пляжей больше, а именно — 426. Было бы еще больше, но, к сожалению, 20 пляжей передали, как потом выяснилось, недобросовестным пользователям. Появились другие, но процедура выбора нового арендатора требует времени.

Для контроля соблюдения законов в сфере курортов и туризма мы создали специальную межведомственную комиссию. При всей бюрократичности названия это необходимый инструмент.

Она объединяет федеральные Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Гостехнадзор, силовые структуры с Министерством экологии, Министерством курортов и туризма, привлекает к работе администрации городов, районов, поселков. Вместе мы все стараемся пошагово и постоянно улучшать качество отдыха.

— У вас лично есть любимые пляжи?

— Скажу так: до этой работы я пляжи любил больше. А если серьезно, то мне всегда очень нравился Южный берег, а также места вроде Беляуса, широкие пляжи Черноморского района, мыса Казантип.

Абсолютная фантастика — побережье Ленинского района и знаменитые Генеральские пляжи, образующие "океанский" пейзаж.

В Крыму более 900 километров береговой линии — каждый найдет место себе по душе.

— А что делать тем, кому, допустим, надоело лежать у моря?

Бурно развивается экскурсионный туризм. Раньше люди знали только про Ливадийский и Воронцовский дворцы, сейчас запросы более разнообразные. И полуострову есть что предложить.

Например, природные памятники, в том числе Крымский природный заповедник, во время экскурсии по которому можно запросто встретить оленей и косуль — они буквально заглядывают в окна машины.

А еще — греческие городища, итальянские крепости, постройки времен крымско-татарского ханства, памятники Великой Отечественной войны, в том числе и на территории двух городов-героев — Севастополя и Керчи. По своему опыту могу сказать, что лучшее время для экскурсионного туризма — весна и осень, когда не так жарко и меньше транспорта на дорогах.

© Фото : из архива Андрея Филонова Открытие маршрута "Малый Иерусалим" © Фото : из архива Андрея Филонова Открытие маршрута "Малый Иерусалим"

— Крым развивает и событийный туризм. Какие мероприятия, на ваш взгляд, в этом сезоне нельзя пропустить?

— Сервис Tvil.ru назвал Крым самым фестивальным регионом, и это неслучайно: на полуострове праздничные события происходят почти каждые выходные.

В начале месяца в Балаклаве на виноградниках состоялся музыкальный фестиваль ZBFest, 10-12 августа на мысе Тарханкут ждем еще один музыкально-спортивный праздник для молодежи — "Тарханкут. Крымская волна". С 4-го по 12-е — фестиваль "Опера в Херсонесе", 17-18 августа — байк-шоу мотоклуба "Ночные волки", весь август проходит водно-парусный фестиваль "Кубок Черного моря 2018", в Судаке — уже в 18-й раз, Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", в Коктебеле — КрымFireFest.

И конечно же, с 24 по 26 августа — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, одно из самых серьезных музыкальных мероприятий в стране и очень важное для Крыма, в том числе и с точки зрения международного признания.

Ехать на полуостров в августе и осенью есть смысл однозначно — это подтверждают наши туристы!