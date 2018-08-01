Почти 800 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Почти 771 тысяча автомобилей, мотоциклов и автобусов проехали по Крымскому мосту в июле, сообщает ФКУ УПРДОР "Тамань", в управлении которого находится автодорожная часть моста.

"В июле 2018 года по Крымскому мосту проехали 770 874 транспортных средства в обе стороны, в том числе 9 607 рейсовых и заказных автобусов", — информирует ведомство.

Интенсивность в сторону Крыма в июле превысила 410 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения в июле составила 24,8 тысячи транспортных средств, что на 60% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце. Максимальный суточный трафик в июле зафиксирован в воскресенье 15 июля, когда по Крымскому мосту проехали более 31,5 тысячи автомобилей.

По его данным, в общей сложности с момента открытия движения 16 мая по Крымскому мосту проехали более 1,442 миллиона транспортных средств в обе стороны.

Для безопасности дорожного движения на смене в Базе эксплуатации на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей, два эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности, отметили в ведомстве.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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