Это надо видеть! Восемь самых зрелищных провалов на планете

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Пропасти и провалы привлекают любителей острых ощущений — здесь можно почувствовать себя героем романа Жюля Верна "Путешествие к центру земли". Такие места действительно заслуживают того, чтобы ехать к ним по бездорожью или лететь на вертолете. Восемь самых эффектных провалов мира — в материале РИА Новости.
Совсем новый
Недавно в Шатковском районе Нижегородской области в поле образовался провал диаметром более тридцати и глубиной более 50 метров. Это результат вымывания горных пород на глубине. Грунт обрушился в огромную полость под землей объемом порядка сорока тысяч кубических метров.
Такие дыры в почве не редкость для области: около деревни Болдырево есть провал диаметром более ста метров, в поселке Бутурлино — диаметром около 60 метров.
"Провал образовался задолго до того, как о нем сообщили средства массовой информации, — рассказывает жительница села Неледино Екатерина Гнилушина. — И теперь в нашу тихую деревеньку началось настоящее паломничество".
Екатерина также объяснила, что самое известное и посещаемое туристами место в Нижегородской области с карстовыми провалами и пещерами — Ичалковский бор в 12 километрах от села Неледино. Спелеологи-любители приезжают сюда и из-за рубежа.
В социальных сетях уже шутят по поводу дыры в земле. "Вот и еще один экскурсионный объект появился в области. Можно в буквальном смысле брать деньги "за провал", — пишет Александр Аронович, сопровождая публикацию фрагментом фильма "12 стульев" с кадрами озера Провал в Пятигорске.
"Врата ада"
Провал Дарваза в Туркмении местные жители называют "Врата ада". Он возник во второй половине прошлого века при бурении газовой скважины. Геологи наткнулись на пустоту, куда и обвалилась земля, образовав большую яму с газом. Чтобы не допустить отравления людей и животных, его решили поджечь. Предполагалось, что пожар потухнет через несколько дней, но огонь горит уже почти 50 лет.
"Это огромный провал посреди практически безжизненной пустыни, внутри которого — языки пламени, а воздух вокруг обжигает лицо, — рассказывает Азад из Ашхабада. — Первая моя реакция — трепет, какое-то подсознательное чувство беспокойства. Понятно, почему это место называют "Врата ада".
"Приезжать к Дарвазу лучше всего незадолго до рассвета, так вы увидите кратер в темноте и утренних сумерках, — советует Любовь Павлова, менеджер одной из туристических фирм, организующих поездки к провалу. — И имейте в виду, что путь от Ашхабада занимает больше трех часов, последние полчаса — по бездорожью".
Большая голубая дыра, Белизский Барьерный риф
Карстовые воронки, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря, называют голубыми дырами за эффектный контраст темно-синей воды в центре и более светлой вокруг. Дыра у Белизского Барьерного рифа действительно большая: диаметр — 300 метров, глубина — 124 метра. Чтобы полюбоваться этой природной достопримечательностью, стоит облететь ее на вертолете.
Кратер вулкана Ясур, остров Вануату
Этот действующий вулкан считается самым дружелюбным: он один из наиболее доступных на планете. Высота — около 360 метров над уровнем моря, диаметр кратера — 400 метров. Туристы чаще всего отправляются к вулкану ночью, чтобы полюбоваться раскаленными докрасна камнями и бурлящей лавой.
Большая дыра в Кимберли, ЮАР
Большая дыра в ЮАР — это вулканическая трубка, образовавшаяся при прорыве магмы через земную кору, а также огромный недействующий алмазный рудник, крупнейший из созданных без применения техники. С 1866 по 1914 год здесь только при помощи кирок и лопат добыли около 2700 килограммов, или 14 с половиной миллионов карат, алмазов.
Огромный провал, Гватемала
Огромный провал — карстовая полость, образовавшаяся в одном из районов Гватемалы в 2010 году. Тогда под землю ушли трехэтажная швейная фабрика вместе с соседним жилым домом. Диаметр ямы — 20 метров, глубина — больше тридцати. Геологи до сих пор не знают точно причины провала — последствия тропического шторма, вызвавшего много оползней и наводнений, обветшалая канализационная система или нарушение техники безопасности при строительстве подземного туннеля.
Водосток в резервуаре плотины Монтичелло, США
Это один из самых больших в мире гидросливов — специальных конструкций, предназначенных для спуска воды во время паводков. Через огромную воронку уже больше полувека уходят тонны воды, что привлекает в Северную Калифорнию охотников за оригинальными кадрами и яркими впечатлениями со всего мира.
Колодец посвящения, Португалия
Колодец посвящения находится в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, неподалеку от города Синтра. Сооружение, в котором поместился бы восьмиэтажный дом, состоит из спиральной галереи с многочисленными арочными проемами и девятью пролетами.
Говорят, эти уровни символизируют девять кругов ада, описанных Данте. Есть мнение, что колодец служил для религиозных церемоний, однако документального подтверждения этому не нашлось.
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