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Это надо видеть! Восемь самых зрелищных провалов на планете
08:0020.08.2018
(обновлено:08:09 20.08.2018)
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Газовый кратер Дарваза в Туркменистане
CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Darvaza gas crater panorama

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Пропасти и провалы привлекают любителей острых ощущений — здесь можно почувствовать себя героем романа Жюля Верна "Путешествие к центру земли". Такие места действительно заслуживают того, чтобы ехать к ним по бездорожью или лететь на вертолете. Восемь самых эффектных провалов мира — в материале РИА Новости.

Совсем новый

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской областиОгромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области

Недавно в Шатковском районе Нижегородской области в поле образовался провал диаметром более тридцати и глубиной более 50 метров. Это результат вымывания горных пород на глубине. Грунт обрушился в огромную полость под землей объемом порядка сорока тысяч кубических метров.

Такие дыры в почве не редкость для области: около деревни Болдырево есть провал диаметром более ста метров, в поселке Бутурлино — диаметром около 60 метров.

"Провал образовался задолго до того, как о нем сообщили средства массовой информации, — рассказывает жительница села Неледино Екатерина Гнилушина. — И теперь в нашу тихую деревеньку началось настоящее паломничество".

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© Depositphotos / Markovskiy
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Екатерина также объяснила, что самое известное и посещаемое туристами место в Нижегородской области с карстовыми провалами и пещерами — Ичалковский бор в 12 километрах от села Неледино. Спелеологи-любители приезжают сюда и из-за рубежа.

В социальных сетях уже шутят по поводу дыры в земле. "Вот и еще один экскурсионный объект появился в области. Можно в буквальном смысле брать деньги "за провал", — пишет Александр Аронович, сопровождая публикацию фрагментом фильма "12 стульев" с кадрами озера Провал в Пятигорске.

"Врата ада"

CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Gates to hellГазовый кратер Дарваза в Туркменистане
CC BY-SA 2.0 / Tormod Sandtorv / Gates to hell
Газовый кратер Дарваза в Туркменистане

Провал Дарваза в Туркмении местные жители называют "Врата ада". Он возник во второй половине прошлого века при бурении газовой скважины. Геологи наткнулись на пустоту, куда и обвалилась земля, образовав большую яму с газом. Чтобы не допустить отравления людей и животных, его решили поджечь. Предполагалось, что пожар потухнет через несколько дней, но огонь горит уже почти 50 лет.

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© AFP 2018 / Mark Ralston
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"Это огромный провал посреди практически безжизненной пустыни, внутри которого — языки пламени, а воздух вокруг обжигает лицо, — рассказывает Азад из Ашхабада. — Первая моя реакция — трепет, какое-то подсознательное чувство беспокойства. Понятно, почему это место называют "Врата ада".

"Приезжать к Дарвазу лучше всего незадолго до рассвета, так вы увидите кратер в темноте и утренних сумерках, —  советует Любовь Павлова, менеджер одной из туристических фирм, организующих поездки к провалу. — И имейте в виду, что путь от Ашхабада занимает больше трех часов, последние полчаса — по бездорожью".

Большая голубая дыра, Белизский Барьерный риф

© Фото : public domainБольшая голубая дыра в Белизе
© Фото : public domain
Большая голубая дыра в Белизе

Карстовые воронки, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря, называют голубыми дырами за эффектный контраст темно-синей воды в центре и более светлой вокруг. Дыра у Белизского Барьерного рифа действительно большая: диаметр — 300 метров, глубина — 124 метра. Чтобы полюбоваться этой природной достопримечательностью, стоит облететь ее на вертолете.

Кратер вулкана Ясур, остров Вануату

© Depositphotos / rweisswaldКратер вулкана Ясур, остров Вануату
© Depositphotos / rweisswald
Кратер вулкана Ясур, остров Вануату

Этот действующий вулкан считается самым дружелюбным: он один из наиболее доступных на планете. Высота — около 360 метров над уровнем моря, диаметр кратера — 400 метров. Туристы чаще всего отправляются к вулкану ночью, чтобы полюбоваться раскаленными докрасна камнями и бурлящей лавой.

Большая дыра в Кимберли, ЮАР

CC BY-SA 2.0 / David Brossard / The Big HoleБольшая дыра в Кимберли, ЮАР
CC BY-SA 2.0 / David Brossard / The Big Hole
Большая дыра в Кимберли, ЮАР

Большая дыра в ЮАР — это вулканическая трубка, образовавшаяся при прорыве магмы через земную кору, а также огромный недействующий алмазный рудник, крупнейший из созданных без применения техники.  С 1866 по 1914 год здесь только при помощи кирок и лопат добыли около 2700 килограммов, или 14 с половиной миллионов карат, алмазов.

Огромный провал, Гватемала

© AP Photo / Moises CastilloОгромный провал в центре города Гватемала. 2 июня 2010 года
© AP Photo / Moises Castillo
Огромный провал в центре города Гватемала. 2 июня 2010 года

Огромный провал — карстовая полость, образовавшаяся в одном из районов Гватемалы в 2010 году. Тогда под землю ушли трехэтажная швейная фабрика вместе с соседним жилым домом. Диаметр ямы — 20 метров, глубина — больше тридцати. Геологи до сих пор не знают точно причины провала — последствия тропического шторма, вызвавшего много оползней и наводнений, обветшалая канализационная система или нарушение техники безопасности при строительстве подземного туннеля.

Водосток в резервуаре плотины Монтичелло, США

CC BY-SA 4.0 / Jeremybrooks / The spillway at Monticello Dam in operation, February 19, 2017.Водосток в резервуаре плотины Монтичелло, США
CC BY-SA 4.0 / Jeremybrooks / The spillway at Monticello Dam in operation, February 19, 2017.
Водосток в резервуаре плотины Монтичелло, США

Это один из самых больших в мире гидросливов — специальных конструкций, предназначенных для спуска воды во время паводков. Через огромную воронку уже больше полувека уходят тонны воды, что привлекает в Северную Калифорнию охотников за оригинальными кадрами и яркими впечатлениями со всего мира.

Колодец посвящения, Португалия

CC BY-SA 3.0 / Stijndon / Looking down the Initiation well at Quinta da RegaleiraПодземная башня в Синтре, Португалия
CC BY-SA 3.0 / Stijndon / Looking down the Initiation well at Quinta da Regaleira
Подземная башня в Синтре, Португалия

Колодец посвящения находится в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, неподалеку от города Синтра. Сооружение, в котором поместился бы восьмиэтажный дом, состоит из спиральной галереи с многочисленными арочными проемами и девятью пролетами.

Говорят, эти уровни символизируют девять кругов ада, описанных Данте. Есть мнение, что колодец служил для религиозных церемоний, однако документального подтверждения этому не нашлось.

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