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Отдохнуть дешево: в какие страны выгодно ехать российским туристам
08:0015.08.2018
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Свинья-копилка и чемодан
© Depositphotos / Racorn

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Светлана Баева. "Мы покупаем одежду, косметику — все дешево", — делятся впечатлениями иностранные туристы в Турции. Хотя слабеющая турецкая лира немного укрепилась, цены на всемирно известные бренды там все равно ниже, чем в среднем по Европе. Рубль на этой неделе после резкого проседания также двинулся вверх, но туры и авиабилеты все же подорожали. О странах, где можно тратить по минимуму, — в материале РИА Новости.

Не только Азия

© РИА Новости / Анастасия МельниковаРесторан национальной кухни в Хайдусобосло, Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Ресторан национальной кухни в Хайдусобосло, Венгрия

Говоря о недорогих странах для отдыха, эксперты в первую очередь вспоминают Азию, однако и в ближайшей Европе есть шансы неплохо сэкономить и на стоимости тура, и на покупках во время путешествия.

"Валютный курс прежде всего сказывается на цене отдыха в "долларовых" и "евровых" зонах, однако ведь только ими туристические направления не ограничиваются, — говорит генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев. — Помимо той же Турции ослабление рубля минимально отразится, например, на турах в Среднюю Азию, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток".

С ним согласны и другие эксперты. "Среди выгодных по ценам направлений в первую очередь стоит выделить страны СНГ и ближнего зарубежья, а также Восточной Европы и, конечно, Азии", — отмечает менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

По его словам, если оценивать расходы на месте, то лидерами следует признать Индию, Непал, Индонезию, Шри-Ланку, Вьетнам и Таиланд: именно здесь цены на проживание, питание и развлечения одни из самых низких в мире. Для бюджетного отдыха, конечно, подходят Болгария, Молдавия, Армения, Грузия, Турция, Румыния, Албания. Также относительно недорогими для россиян остаются Венгрия и Польша.

Исторический минимум

© AFP 2018 / Bulent KilicСтамбульский базар
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Стамбульский базар
Отель в поселке Бельдиби
© Фото : Grand Ring Hotel
Турция становится дешевле для россиян

"Если брать в расчет не стоимость авиабилетов или туров, а цены на месте, то в данный момент одна из наиболее бюджетных стран — Турция. Во вторник, 14 августа, турецкая лира достигла минимума — десять рублей", — рассказывает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В Турции российские путешественники традиционно лидируют среди иностранцев по объему покупок. Чаще всего оттуда везут одежду, аксессуары и ювелирные изделия.

Сейчас снизились и расходы туристов на транспорт, развлечения, рестораны, кафе. Да и по цене самого тура Турция входит в пятерку наиболее экономичных направлений, уступая лишь российским курортам.

Недорогой бутик

© Depositphotos / petia_stoycheva.abv.bgКурорт Солнечный Берег, Болгария
© Depositphotos / petia_stoycheva.abv.bg
Курорт Солнечный Берег, Болгария

Болгария в конце лета по падению цен оказалась направлением номер один. Туроператоры делали очень выгодные предложения: 12 тысяч рублей с человека на неделю в конце августа.

Женщина наслаждается видом на море
© Depositphotos / marina_krk
Еще можно успеть! Почему туры в Болгарию сейчас стоят меньше перелета

Цены в Болгарии в целом сопоставимы с российскими. Например, донер-кебаб (шаурма) обойдется примерно в 125 рублей. Вино в магазине — от 250 рублей за бутылку, чашка кофе — от 75 рублей, кружка пива — от 60. Стрижка с укладкой — от 800 рублей. А вот за одеждой, в первую очередь кожаной, местные жители советуют ехать в соседнюю Турцию.

В относительно недорогой Венгрии в винном бутике бокал хорошего вина — 180 рублей, в гастробаре знаменитый десерт "Захер" — 300 рублей.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаЛетняя терраса ресторана на термальном курорте Хайдусобосло, Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Летняя терраса ресторана на термальном курорте Хайдусобосло, Венгрия

"Можно спокойно поесть и за три-четыре евро (220-300 рублей)", — говорит путешественница из Москвы Анна Захарова.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаБлюдо в ресторане отеля Aquaticum Debrecen Termal & Wellness
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Блюдо в ресторане отеля Aquaticum Debrecen Termal & Wellness

"Еще в Венгрии недорогая одежда, можно найти аутлеты с очень низкими ценами, а в каком-нибудь сетевом магазине вроде Tesco шелковая блузка обойдется в 4600 форинтов (около 1100 рублей), качественные джинсы — 6200 (менее 1500 рублей)", — продолжает она.

Самый вкусный "Цезарь"

CC BY-SA 2.0 / Sergey Galyonkin / LimassolПляж в Лимасоле, Кипр
CC BY-SA 2.0 / Sergey Galyonkin / Limassol
Пляж в Лимасоле, Кипр

"Средний чек ресторана на Кипре — 10-15 евро (754-1131 рубль), но это огромные порции и самый вкусный салат "Цезарь", — утверждают в компании ANEX Tour. — В Черногории средний чек за обед — 10-20 евро, все зависит от выбранного места и курорта".

Например, в Будве много таверн и ресторанов по доступным ценам. А расположенный рядом курорт Бечичи считается элитным, и цены там значительно выше.

Морепродукты за 36 рублей

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПриготовление еды в центре Бангкока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приготовление еды в центре Бангкока
Тадж-Махал. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
В Индии повысили стоимость посещения Тадж-Махала для иностранных туристов

В Индии на пляже недорого поесть можно в шеках (прибрежные кафе с зонтиками и лежаками), средняя цена за легкий обед — от 200 рупий (менее 200 рублей).

Во Вьетнаме обед на двоих — 200-300 тысяч донг (600-860 рублей), на курорте Ня Чанг есть рестораны All inclusive.

Стоимость уличной еды в Таиланде — от 15-20 рублей, а за 30-40 вам предложат морепродукты-гриль. Ужин в ресторане — от 250 рублей.

Поиграть на курсе

© Фото предоставлено пресс-службой отеля MovenpickMarine Spa, отель Mоvenpick, Сус, Тунис
© Фото предоставлено пресс-службой отеля Movenpick
Marine Spa, отель Mоvenpick, Сус, Тунис

"До резкого скачка доллара неделю назад довольно приятным для россиян был курс тунисского динара — с апреля он снизился с 26,2 рубля за динар до 23,2 рубля в июле, — говорит Аркадий Гинес. — Однако 8 августа снова пошел вверх". Но и сейчас, как сообщают эксперты, средний чек в ресторане не превысит 10-12 динаров (240-300 рублей), а попробовать местную кухню обязательно стоит — особенно сладости.

Из Туниса путешественники чаще всего везут именно сладости и разнообразную посуду.

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаРесторан Va Villa отеля Movenpick. Сус, Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ресторан Va Villa отеля Movenpick. Сус, Тунис
Российский турист в ретро-автомобиле
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Определены страны с самой дешевой арендой автомобилей

Из стран, не особенно популярных у российских туристов, благоприятный валютный курс, к примеру, в Катаре или Бразилии, считает Аркадий Гинес из OneTwoTrip. "В июне минимальным за полгода был курс катарского риала, это выгодно, ведь Доха славится шопингом, — подчеркивает Аркадий. — С начала года примерно на восемь процентов снизился и курс бразильского реала. Также с марта в несколько раз подешевел венесуэльский боливар".

По словам эксперта, этим летом минимальным с апреля был и курс индонезийской рупии — 0,0043 рубля (сейчас 0,0046 рубля).

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