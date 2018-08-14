Составлен ценовой рейтинг пляжных направлений с вылетом 1 сентября

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Цены на туры в Сочи и Анапу с вылетом 1 сентября снизились и по средней, и по минимальной планке, но Турция "дышит" им в спину. В то же время некоторые зарубежные направления в начале сентября серьезно поднялись по средним ценам, по сравнению с данными двухнедельной давности, сообщает АТОР.
Ряд зарубежных направлений с хорошей загрузкой отелей демонстрирует рост средней цены тура (тем более, что туроператоры по некоторым направлениям оптимизировали свои полетные программы). Заметим, что существенный рост средней цены тура по ряду выездных направлений во многом обусловлен и ростом курса евро и доллара к рублю.
Другие зарубежные направления на дату 1 сентября, напротив, дешевеют – сказывается тренд на окончание активного сезона, наличие избыточной перевозки и возвращение с курортов массы семейных туристов – пора в школу.
Российские курорты в очередной раз "перестроились" по средней цене. Так, туры в Крым – и из-за отличной погоды, и из-за открытия Крымского моста, увеличившего интерес к направлению и турпоток, поднялись по средним ценам на 28% за две недели. Средняя цена на туры в Сочи, напротив, демонстрирует понижательный тренд – она опустилась по сравнению с замером двухнедельной давности на 25%. Анапа подешевела на 12% и стала лидером по самой низкой средней цене на туры с вылетом 1 сентября.
Самым доступным направлением для отдыха на двоих на семь ночей, включая авиаперелет из Москвы туда и обратно, стал Крым. Цена тура начинается от 26 900 рублей. На втором месте – Сочи (32 900 рублей), на третьем – Анапа (35 200 рублей). Замкнули пятерку Турция (37 00 рублей) и Греция (40 200 рублей).
Также в десятку вошли Болгария (43 300 рублей), Кипр (47 тысяч рублей), Италия (49 700 рублей), Черногория (54 500 рублей) и Тунис (63 700 рублей).
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