Составлен рейтинг популярных неморских курортов для отдыха в сентябре

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные неморские курорты России для отдыха в сентябре.

Рейтинг составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 30 сентября 2018 года.

В первую десятку неморских курортов, популярных для отдыха в сентябре вошли три города республики Карелия: Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога. Популярными городами также стали курорты Ставропольского края — Кисловодск и Пятигорск, Андреаполь в Тверской области, Соль-Илецк в Оренбургской области, село Банное в Башкирии и Санкт-Петербург.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на неморских курортах в сентябре на период от 4 до 11 ночей и тратят на жильё от одной до пяти тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего — на курортах КавМинВод, дороже всего — в Карелии.