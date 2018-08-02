МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин рассказал РИА Новости, какие законодательные инициативы в сфере туризма были одобрены Совфедом в весеннюю сессию, и поделился планами сенаторов на ближайшее время.

Фомин напомнил, что по итогам весенней сессии был одобрен закон об обязательной классификации коллективных средств размещения. В первую очередь, с 1 января следующего года такая процедура станет обязательной для гостиниц и других средств размещения, имеющих более 50 номеров. А в дальнейшем распространится на все коллективные средства размещения.

Второй закон касается невозвратных железнодорожных билетов. Они должны появиться с 1 января следующего года.

Третий — это закон о возможности списания работодателями с 1 января 2019 года стоимости организации отдыха работников и членов их семей на себестоимость в составе оплаты труда.

Облегчение визового режима

"К сфере туризма можно отнести еще два закона, которые усиливают упрощение въездных визовых режимов. Это закон о расширении механизма электронных виз практически на все аэропорты Дальневосточного федерального округа и закон о продлении безвизового режима до 31 декабря 2018 года для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, посетивших Россию на основании паспорта болельщика FAN ID", — сообщил собеседник агентства.

По мнению сенатора, принятие последних актов говорит о том, что постепенно складывается тенденция к пониманию важности упрощения визовых режимов и въездных формальностей для того, чтобы увеличивать въездной туристический поток.

"Кроме того председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение проработать механизм электронных виз для увеличения экспорта туристических услуг. Это одно из двух фундаментальных поручений, касающихся развития въездного туризма", — отметил Фомин и добавил, что второе поручение заключается в рассмотрении возможности субсидирования въездных туроператоров.

Новая ФЦП по туризму

Далее он рассказал, что в мае состоялся правительственный час с участием руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

"Сенаторов очень волнует вопрос быстрейшего утверждения Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы". Мы рады, что председателем правительства подписано соответствующее распоряжение об утверждении концепции ФЦП в тех параметрах, которые там заложены. Напоминаю, что это порядка 70 миллиардов рублей. Там предусмотрено продолжение программы поддержки и развития туристской инфраструктуры, которая действует сейчас. Сегодня практически на все эти средства уже есть регионы-интересанты с реальными проектами", — уточнил сенатор.

Собеседник уточнил, что вторым важным аспектом, который впервые предусмотрен в новой ФЦП, стало субсидирование процентных ставок для бизнеса, который вкладывается в туристский кластер. Также предусмотрено и субсидирование процентных ставок при покупке туристическим бизнесом автобусов туристического класса и круизных судов.

"Хочу отметить так же, что вопросы продвижения России как туристического направления в новой концепции ФЦП звучат более ясно, чем в предыдущей. Есть там и вопросы повышения квалификации работников сферы гостеприимства", — обобщил он.

Перспективные законопроекты

Кроме того Фомин рассказал о проектах, которые напрямую или косвенно касаются туризма. Они были внесены в весеннюю сессию, но пока находятся на доработке или еще не получили одобрения.

"Прежде всего, это законопроект об усилении ответственности авиаперевозчика за просрочку доставки пассажиру багажа или груза. Он пока проходит предварительное рассмотрение. Разумный законопроект, так как он увеличивает санкции за задержки, которые не пересматривались уже много лет и оставались очень незначительными", — пояснил член Совфеда.

Далее он упомянул законопроект, который касается внесения изменений в понятие "средства размещения" и указывает на возможность их присутствия только в нежилом фонде.

"Это продолжение истории по хостелам. Здесь идет речь о невозможности размещения их в жилых помещениях, и к данной теме мы возвращаемся уже не в первый раз.

"Если говорить про вновь создаваемые коллективные средства размещения (КСР), то запрещение располагать их в жилых сооружениях – это правильно. Практику размещения мини-отелей и хостелов в квартирах продолжать смысла нет, но что делать с теми, кто ведет этот бизнес уже 10-15 лет, пока не понятно", — поделился сомнениями Фомин.

Сенатор отметил и законопроект, который устанавливает обязанность туроператора или турагента выдавать туристу подтверждение оплаты проживания, а также предусматривает ответственность за нарушение этой обязанности.

"На самом деле туристам уже выдается ваучер – это документ, по которому туриста обязаны заселять в отель. Возможно, нужно вести речь о лучшей информированности туриста, чтобы клиент понимал — ваучер не всегда является гарантией предоплаты, и чтобы это обязательно указывалось в данном документе", — пояснил собеседник.

"Помимо тех документов, которые уже внесены на рассмотрение, я бы отметил три важнейших направления в работе Комитета по социальной политике на ближайшее время в сфере туризма. Это разумное регулирование туристического рынка, чтобы избежать дальнейших банкротств туроператоров или, как минимум, снизить последствия таких банкротств для туристов, принятие и начало реализации новой ФЦП по туризму и расширение действия электронной визы на новые страны и регионы РФ", — сказал в заключение разговора сенатор.