Теплоход "Князь Владимир" готовится к первому рейсу после пожара

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" должны возобновиться с 5 августа.
Как сообщил РИА Новости Андрей Михайловский, руководитель круизной компании, которая выступает генеральным агентом по продажам круизного продукта "Черноморских круизов", туристы ждут первого рейса, некоторые уже в пути в Сочи.
"Как и планировалось заранее первый рейс, после пожара, должен состояться 5 августа, — пояснил он. — Туристы и представители местных турагентств рассказывают, что визуально все говорит о том, что он готовится к рейсу".
Это же подтвердил и генеральный директор в ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков на своей странице в Facebook.
Напомним, первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, был отменен. На судне произошел пожар.
Позже стало известно, что все круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" отменены до августа "по техническим причинам". Ближайшая дата, на которую было можно купить билет, — 5 августа.
"Первый рейс загружен на 70-75%, на него продано примерно 500 билетов", — пояснил Андрей Михайловский. Он пояснил, что на борту есть и те пассажиры, которые приобретали билеты на более ранние круизы, и новые.
В целом, компенсации за отмену рейсов производились в штатном порядке, кто-то перенес круиз на август и осень, кто-то – выбрал другие маршруты, кому-то – возмещали понесенные расходы.
При этом продажи не закрывались "Они шли чуть менее активно, чем перед стартом навигации, — сказал эксперт. — Хороший всплеск продаж отмечается на сентябрь, так как цены ниже, чем в августе. Средняя загрузка теплохода – те же 70-75%. Его навигация продлится до 15 октября". Стоимость круизов с трехразовым питанием начинается то 26 тысяч рублей.
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