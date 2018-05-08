Отменены все майские рейсы теплохода "Князь Владимир"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Рейсы теплохода "Князь Владимир" на май 2018 года отменены, дальнейшая продажа круизов осуществляется без изменений, сообщает пресс-служба компании-туроператора "Черноморские круизы".

Ранее первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, был отменен второй раз. На судне произошел пожар.

Изначально теплоход должен был отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили по техническим причинам.

"Сейчас мы занимаемся оповещением всех клиентов об отмене майских рейсов теплохода и производим возврат средств за путёвки, приобретённые на эти даты", – цитирует портал "Турдом" сотрудников туркомпании, генерального агента по продаже черноморских круизов на этом теплоходе.

Напомним, регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению президента России Владимира Путина. За сезон 2017 года лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.