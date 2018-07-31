Санкт-Петербург вошел в рейтинг самых романтичных мест мира

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Британское издательство Mills & Boon опросило ведущих экспертов по путешествиям, а также две тысячи туристов и назвало самые романтичные места мира, сообщает Daily Mail

На первом месте оказался Париж, на втором – греческий остров Санторини, на третьем – Венеция.

В первую десятку вошли также города Амальфи (Италия) и Брюгге (Бельгия), острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, а также гора Киркьюфетль (Исландия). Санкт–Петербург занял одиннадцатое место, обогнав Тадж-Махал (Индия) и Амстердам (Нидерланды).