В Англии на видео попало странное существо, похожее на червя с хвостом

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать, сообщает Daily Mail.

В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров.

Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.

Недавно стало известно, что за 2017 год турпоток из России в Великобританию вырос на 55%.