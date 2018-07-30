Турпоток из России в Великобританию вырос на 55%

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В 2017 году 227 тысяч российских туристов посетило Великобританию, что на 55% выше по сравнению с 2016 годом, сообщает "Турпром".
Туристы из России в прошлом году потратили 188 миллионов фунтов стерлингов, что на 70% выше 2016 года.
По сообщению Всемирной организации туризма (UNWTO) и данным исследования World Tourism Barometer (июнь 2018), россияне занимают восьмую строчку рейтинга (после канадцев) по уровню расходов во время поездок, поднявшись с 11 места в прошлом году.
В основном, согласно исследованию VisitBritain, российские туристы путешествуют в Великобританию в первую очередь на экскурсионные программы, в том числе экскурсии по Лондону, на втором месте – языковая практика. "Россиянам интересно посещать места сьемок фильмов и сериалов, а также музеи и родовые поместья. Продолжительность пребывания россиян в Великобритании выше, чем в среднем по рынку и составляет 8 дней (среднее — 6 дней)", — сообщили эксперты.
В целом 2017 год стал рекордным для британского туризма, как по посещениям, так и по тратам. Великобританию посетило 39,2 миллиона туристов, что на 4% больше, чем в 2016 году. Туристы потратили в Великобритании 24,5 миллиарда фунтов стерлингов, повысив планку 2016 года на 9%.
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