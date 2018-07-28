В Совфеде сообщили об отзыве законопроекта об аккредитации визовых центров

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенатор РФ Константин Косачев сообщил об отзыве из Госудмы законопроекта об аккредитации визовых центров в России.

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", — написал он в Facebook.

Косачев выразил убеждение в правильности самой идеи и заявил, что сенаторы и дальше будут добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан.