Эксперты рассказали о самых доступных направлениях для перелетов по России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сервис OneTwoTrip определил самые дешевые и самые дорогие направления перелетов внутри России, сообщает пресс-служба компании.

Самые дешевые билеты обнаружены на направлении Чита – Улан-Удэ. Средняя стоимость полета (1 час 20 минут) в одну сторону между этими городами составила 2069 рублей.

Второе место в рейтинге досталось направлению Казань – Нижний Новгород. Средняя стоимость — 2385 рублей, время в пути — 45 минут. Третье место занял маршрут Краснодар – Махачкала с показателем в 2480 рублей и длительностью нахождения в воздухе 1 час 30 минут.

Самыми дорогими маршрутами ожидаемо стали те, которые связывают города Сибирского и Дальневосточного федерального округов с другими регионами страны или друг с другом.

Первое место в рейтинге направлений с самым высоким средним чеком занял маршрут Новосибирск – Магадан (16235 рублей). Второе — Санкт-Петербург – Якутск (15500 рублей). Третье — Москва – Магадан (15000 рублей). Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим направлением составила почти восемь раз.

Для анализа использовались данные о стоимости прямых перелетов эконом-классом в одну сторону, рассмотренные авиабилеты приобретались взрослыми пассажирами не ранее чем за месяц до вылета. В рейтинг не включались направления, если за последний год по ним было оформлено менее ста билетов.