Ростуризм сообщил о возвращении в Россию всех клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Все клиенты "Натали Турс", которые к моменту аннулирования всех туров находились за границей по пакетным турам, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
"Все пакетные туристы "Натали Турс", которые находились на отдыхе за границей, вернулись домой. За рубежом еще остаются россияне, которые приобретали у "Натали Турс" только билеты на регулярные авиарейсы", — сказал собеседник агентства.
Горин напомнил, что на 30 июня за пределами России у "Натали Турс" находилось 3 592 туриста, на 17 июля их оставалось 169 человек, теперь все они вернулись.
"Вопрос компенсации затраченных средств тем туристам, которые оплатили туры, но не улетели отдыхать, пока остается нерешенным", — уточнил он.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
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