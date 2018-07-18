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Теона Контридзе рассказала о чудесах Японии, контрастах Индии и местах силы
08:0018.07.2018
(обновлено:08:19 18.07.2018)
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Теона Контридзе
© Фото : Владимир Широков

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ольга Цынская. Российская и грузинская джаз-панк дива Теона Контридзе, женщина-фурор, играющая на фортепиано и барабанах, соло- и бас-гитаре, для длительных путешествий предпочитает Азию, а Европу оставляет для уик-эндов. В интервью РИА Новости она рассказала, чем ее покорила Япония, как живут "неприкасаемые" в Индии, а также о том, где находится самый крутой спа в мире.  

© Фото из личного архива Теоны КонтридзеТеона Контридзе на отдыхе
© Фото из личного архива Теоны Контридзе
Теона Контридзе на отдыхе

— Мой фетиш — Япония. Это другая планета, другое время, это нечто! Самое удивительное впечатление — цветение сакуры в Токио, когда идет снег из цветов, это что-то необыкновенное.

Поезд с изображением цветущей сакуры в токийском метро
© Фото : Metro Ad Agency Co., Ltd
В Токио появились необычные поезда с цветущей сакурой

Я провела там десять дней и постоянно плакала, я испытала настоящий катарсис, просто наблюдая за природой.

Япония — супертехнологичная страна, и в то же время, видя женщин в Киото, гуляющих вокруг тебя в кимоно, ты не понимаешь, в седьмом ты веке или в двадцать седьмом. В этом уникальность страны. Что-то очень ветхое и тут же — гиперсовременное, чего в Европе и нет еще.

— В Японии мы были вместе с моей подругой Нино Катамадзе. Несколько дней набирались смелости спуститься в токийское метро. Спускались понемногу, на десять ступенек, и поднимались обратно. И только на третий день все-таки преодолели себя. Там же все в иероглифах, не так, как в московском или тбилисском метро, логика совершенно иная.

© Фото : Владимир ШироковТеона Контридзе
© Фото : Владимир Широков
Теона Контридзе

Еще с нами случилась очень смешная история. Мы зашли в магазин "Мороженое" (я очень люблю мороженое из зеленого чая). Нас встречают продавцы и спрашивают, можно мы вам споем? А Нино только с гастролей приехала, и у меня полная сетка гастролей, мы посмотрели друг на друга и хором им отвечаем: "А может, не надо?"

— Приезжая в Японию, нужно четко понимать: там есть все что угодно. Просто задайтесь вопросом, где это. То есть не есть ли это, а где есть. Там есть все.

CC0 / MassimoAbad / Токио, Япония
CC0 / MassimoAbad /
Токио, Япония

В Японии не надо вообще ничего бояться. Единственный дискомфорт, с которым мы столкнулись, — ни один таксист не говорит по-английски, но они так вежливы и так стараются тебя понять, что вы тратите минимум времени, чтобы объясниться с ним и доехать, куда требуется.

— В Японии просто грандиозная еда. В нашем представлении Япония — это суши. Но это не так! В Японии совершенно шедевральная вегетарианская кухня, фантастическая мясная кухня.

CC0 / yugo107 / Японская лапша
CC0 / yugo107 /
Японская лапша

Уж не говорю про рис и лапшу — ничего подобного я не пробовала ни в одной части Азии, хотя Азию я знаю хорошо.

В обычной лапшичной, обладающей при этом тремя звездами Мишлена, это будет грандиозно. Для меня существует японская еда и еда в принципе, я четко это разделяю.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонастырь Дрепунг. Лхаса. Тибет.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монастырь Дрепунг. Лхаса. Тибет.

— Индия, Тибет, Непал, Таиланд… Индию я объездила практически всю. Человеку, замороченному на сервисе, предпочитающему спать на белых накрахмаленных простынях, желающему загорать на пляже и есть манго, делать там нечего.

Если есть желание поваляться на пляже и поесть экзотических фруктов, нужно ехать в Таиланд, там этого добра в избытке.

Вообще, Индия как татуировка. Если ты сомневаешься, нужно ли ее делать, значит, не нужно. В Индию должен ехать человек, интересующийся эзотерикой, духовностью, спиритуальной частью нашего мироздания. Индия очень разная. Есть дорогущие штаты, где можно купить сари за 50 тысяч долларов, а где-то увидите такую грязь и антисанитарию, что не поверите своим глазам.

© Фото из личного архива Теоны КонтридзеТеона Контридзе в саду Будды, Индия
© Фото из личного архива Теоны Контридзе
Теона Контридзе в саду Будды, Индия

Например, Пуна, где находится Центр медитации Ошо: технологичный город, процветающий, современный, с высокоразвитой промышленностью, в нем несколько университетов. И тут же девочки 10-12 лет, таскающие на голове по 15 килограммов фруктов, — уникальная картина.

© Fotolia / byheavenКрепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия
© Fotolia / byheaven
Крепость Мехрангарх в Джодхпуре, Индия

— В Индии особенно видна классовая разница, кастовая система, которая у них до сих пор. Крепости и дворцы, а рядом — селения "неприкасаемых", где дома из фанеры или картона, скрепленного степлером. И все это в шаговой доступности друг от друга. Надо ли говорить, что рикши по сей день работают и в Калькутте, и в Дели, и в Мумбае. То есть люди, а не скот или велосипеды, везут повозки.

© AP Photo / Bikas DasРикша, Индия
© AP Photo / Bikas Das
Рикша, Индия

— Однажды я наблюдала с балкона потрясающую картину — похороны обезьяны. Гремят бубны, барабаны, тамтамы, едет телега, а на ней лежит мертвая, раскрашенная косметикой обезьяна, прямо как человек. Люди, идущие рядом, тоже все нарядные, раскрашенные. Очень красивая церемония.

Таким образом они просят у бога, чтобы в следующей жизни умершая обезьяна стала человеком, реинкарнации.

© Фото из личного архива Теоны КонтридзеТеона Контридзе в Индии
© Фото из личного архива Теоны Контридзе
Теона Контридзе в Индии

А, например, когда умирает бесхозный бык или корова, они могут лежать прямо на дороге, где закончилась их жизнь, из-за этого образуется огромная пробка. Все будут стоять и ждать, пока специальные городские службы приедут и заберут тушу.

© Fotolia / bawanКорова в городе Ришикеш, Индия
© Fotolia / bawan
Корова в городе Ришикеш, Индия

— Европу я тоже люблю. Но в Азии стараюсь отдыхать не меньше месяца, из-за континентального перелета. Там очень развита спа-культура, Ананда-спа в Индии — наверное, самый крутой в мире. После "новогодних елок" это лучшее восстановление организма.

А на уик-энд или на недельку, конечно, еду в Европу, которую ничто мне не заменит.

© Фото из личного архива Теоны КонтридзеТеона Контридзе в Сирии
© Фото из личного архива Теоны Контридзе
Теона Контридзе в Сирии

Сейчас для себя открыла Ближний Восток, недавно провела уик-энд в Ливане.

Люблю поехать на уик-энд и в Санкт-Петербург — потрясающе красивый город, все очень вкусно, и там много друзей.

© Фото из личного архива Теоны КонтридзеТеона Контридзе в Тбилиси
© Фото из личного архива Теоны Контридзе
Теона Контридзе в Тбилиси

— Ну и Грузия, конечно. Рассказывать про нее — все равно что обсуждать мою ногу или руку, это часть меня, это я. В Грузии могила моей матери, и это для меня самое главное место силы на планете Земля.

Когда я кладу руки на эту землю, я получаю какой-то невероятный импульс.

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