Сам себе туроператор. Как организовать тур и не испортить отдых

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Клиенты туристических компаний, приостановивших деятельность, лишились путевок. Но и у тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, возникают проблемы. Например, забронированный отель может не соответствовать описанию в интернете, а из квартиры, которую удалось выгодно снять, неожиданно выселит полиция. О том, как не пострадать от мошенников, составляя собственный тур, — в материале РИА Новости.

Туристы идут в онлайн

"После череды банкротств крупных туроператоров летом 2014 года рынок самостоятельных бронирований вырос на пять-семь процентов, — рассказывает Александр Сизинцев, генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix. — Видимо, нынешние банкротства произведут тот же эффект".

Но в долгосрочной перспективе каких-либо значимых изменений не произойдет, считает специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов. "Рынок устроен таким образом, что турпакеты по многим популярным направлениям — например, Турция, Тунис, Таиланд — стоят значительно дешевле их самостоятельной организации (покупки авиабилетов, отелей и трансферов)", — говорит он. На этих направлениях банкротства практически не скажутся, просто рынок перераспределится между другими, финансово здоровыми игроками, уверен эксперт.

Расширение опыта

Впрочем, и безотносительно краха туркомпаний рынок активно переходит в онлайн. На данный момент, по разным оценкам, самостоятельно бронируется 30-50 процентов путешествий.

"В первую очередь это заметно на европейских направлениях. Опыт потребителей расширяется, у них возникает желание познакомиться с новыми странами и городами. Поездку в Европу достаточно просто организовать, купив билеты на регулярные рейсы и забронировав проживание", — поясняет руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.

Кроме того, онлайн-сервисы позволяют сравнивать предложения туроператоров со стоимостью самостоятельных туров.

Ключевое преимущество "пакетного отдыха" — трансфер. Но для того, чтобы добраться до города на автобусе или такси, вовсе не требуется владеть иностранным языком в совершенстве. А с экскурсиями и поиском гидов помогут сотрудники любого отеля.

Очевидный плюс самостоятельного планирования поездки — гибкость в построении маршрута. Нет привязки к одному месту на протяжении всего отпуска, можно смело посетить несколько городов или даже стран.

Судиться себе дороже



Правда, есть и подводные камни. Туроператор, как показывают последние события на рынке, порой не выполняет своих обязательств, но закон гарантирует туристу компенсацию. "Риски есть в обоих случаях, однако с туркомпанией, даже в случае банкротства, все средства или их часть возвратятся по страховке, — поясняет юрист Дмитрий Шинкарев. — При самостоятельном бронировании, если, например, возникнут какие-то трудности с зарубежным отелем, судебная тяжба, скорее всего, окажется нецелесообразной. Слишком большие сопутствующие расходы".

Помимо этого, стоит обратить внимание на законодательство в стране назначения. Например, в испанской Пальма-де-Майорке с этого сезона запрещено сдавать квартиры туристам в многоэтажных домах. В некоторых других популярных среди путешественников странах также действуют ограничения на сервисы по бронированию квартир и даже номеров в отелях.

"Основной риск связан с возможностью банкротства авиакомпаний, а также интернет-мошенничеством, — говорит Александр Сизинцев. — Приобретать авиабилеты и бронировать отели лучше только на крупных, хорошо зарекомендовавших себя интернет-сервисах".

Зашифрованный протокол

Эксперт советует, во-первых, не рисковать и не бронировать подозрительно дешевые авиабилеты, туры или отели. Во-вторых, всегда тщательно проверять название сайта — подмена может заключаться в одной букве URL-адреса при полном копировании дизайна. Еще одна рекомендация: пользоваться лишь веб-сайтами с зашифрованным протоколом httpS — это гарантирует, что данные банковской карты не перехватят мошенники.

"Самостоятельным путешественникам следует быть особо внимательными. Проверять, что включено в стоимость авиабилетов, сколько времени будет на стыковку, не понадобится ли менять терминал", — подчеркивает Антон Ким.

Не исключены и проблемы со страховкой, вернее, ее отсутствием. Туроператоры оформляют страховку по умолчанию, а те, кто путешествует самостоятельно, часто этот вопрос игнорируют. Без страховки не дадут визу, но если долгосрочная виза уже открыта, в следующей поездке турист может пренебречь страховкой или просто о ней забыть, хотя известно, что даже минимальная медицинская диагностика за границей обходится в сотни евро, не говоря уже о полноценном лечении.