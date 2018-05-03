Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пальма-де-Майорка стала первым испанским городом, где с этого сезона будет запрещена аренда квартир с туристическими целями в многоэтажных домах, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эта мера должна "обуздать массовый туризм" и сохранить город "пригодным для жилья" самих испанцев.

Городской совет столицы Балеарских островов и острова Майорка – Пальмы – принял законопроект, запрещающий частным владельцам квартир в многоэтажных домах сдавать в аренду свою недвижимость. Запрет, который вступит в силу с июля, не включает отдельные дома и виллы, где проживает одна семья.

Как поясняют власти Пальмы, неконтролируемый рост туризма по причине популярности сайтов типа Airbnb привел к резкому подорожанию жилья в столице Майорки.

За последние 4 года стоимость аренды недвижимости здесь выросла на 40%. Из-за этого на острове не задерживаются приезжие специалисты: им просто не по карману снимать жилье, которое особенно сильно дорожает в сезон.

При этом количество нелицензированных туристических квартир, предлагаемых только в Пальме, выросло примерно на 50% в период между 2015 и 2017 годами. Из приблизительно 20 000 квартир, предлагаемых для краткосрочной аренды в городе, только 645 имеют надлежащие лицензии и платят налоги.