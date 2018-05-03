Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пальма-де-Майорка стала первым испанским городом, где с этого сезона будет запрещена аренда квартир с туристическими целями в многоэтажных домах, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Эта мера должна "обуздать массовый туризм" и сохранить город "пригодным для жилья" самих испанцев.
Городской совет столицы Балеарских островов и острова Майорка – Пальмы – принял законопроект, запрещающий частным владельцам квартир в многоэтажных домах сдавать в аренду свою недвижимость. Запрет, который вступит в силу с июля, не включает отдельные дома и виллы, где проживает одна семья.
Как поясняют власти Пальмы, неконтролируемый рост туризма по причине популярности сайтов типа Airbnb привел к резкому подорожанию жилья в столице Майорки.
За последние 4 года стоимость аренды недвижимости здесь выросла на 40%. Из-за этого на острове не задерживаются приезжие специалисты: им просто не по карману снимать жилье, которое особенно сильно дорожает в сезон.
При этом количество нелицензированных туристических квартир, предлагаемых только в Пальме, выросло примерно на 50% в период между 2015 и 2017 годами. Из приблизительно 20 000 квартир, предлагаемых для краткосрочной аренды в городе, только 645 имеют надлежащие лицензии и платят налоги.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.